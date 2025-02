Immigration : vers la fin du droit de séjour pour soins en France ?

Le débat sur l’immigration en France se poursuit en France. Le parti politique des Républicains a déposé une nouvelle proposition de loi pour supprimer le droit de séjour pour soins sur le territoire français.

Six grandes associations en France ont dénoncé, mardi, la proposition de loi visant à supprimer le droit de séjour pour soins des étrangers en France. Cette dernière doit être examinée par l’Assemblée nationale en ce jeudi 6 février 2025.

La Droite veut supprimer le droit de séjour pour soins pour les étrangers en France

Le droit de séjour pour soins avait été mis en place à la fin des années 1990 pour permettre notamment à des étrangers déjà présents à l’hexagone et porteurs de VIH de régulariser leur situation et de se soigner dans le pays. Les auteurs de cette proposition de loi estiment que le dispositif concerne « aujourd’hui des étrangers venus spécifiquement en France pour bénéficier de la prise en charge de maladies chroniques« .

Selon Les Républicains, le nombre total d’étrangers bénéficiant de ce dispositif serait de 30 000 personnes, qu’ils s’agissent d’un premier titre de séjour ou d’un renouvellement. Le parti politique dénonce « un appel d’air migratoire » et un « coût important pour les finances publiques« .

40% des demandes de visas des ressortissants algériens ont-elles un but médical ?

Intervenant sur le plateau d’Europe 1, Jordan Bardella est revenu sur le sujet de « l’immigration médicale en France« . Le patron du Rassemblement national veut mettre fin à ce qu’il appelle « le scandale des visas pour soin« . Selon lui, les autorisations de soins délivrées à des étrangers malades bénéficient principalement aux Algériens.

« Je mettrais fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soin, c’est-à-dire des visas pour se faire soigner dans notre pays, aux frais de la princesse », a déclaré Bardella, qui confond entre les visas qui font entrer en France et les titres de séjour pour soins.

En effet, la France ne délivre pas de visas pour soins, mais uniquement des titres de séjour. Les derniers chiffres des permis de séjour délivrés pour des raisons médicales remontent au dernier rapport de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration, cité par Radio France. Ce rapport fait état d’un total de 2 103 Algériens ayant demandé un titre de séjour pour soins en 2022, sur un total de 29 271 permis octroyés cette année, ce qui se traduit par un taux de 7 % et non pas de 40% comme l’affirme Jordan Bardella.

Là encore, l’estimation reste un peu élevée. Si on compare les 2 103 titres de séjour pour soins sur le nombre de visas accordés aux Algériens en 2022, ce taux ne représente plus que 1.3% environ des titres et des visas délivrés à des Algériens.

