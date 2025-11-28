Immigration USA : nouvelle décision radicale de Trump visant les pays du « tiers-monde »

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 27 novembre sur son réseau social Truth Social vouloir suspendre définitivement l’immigration en provenance de tous les pays du « tiers monde ».

Selon ses propos, cette décision vise à permettre au système américain de se rétablir complètement et à protéger la sécurité nationale après l’attaque qui a visé deux membres de la Garde nationale à Washington, dont l’une est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Connu pour ses positions anti-immigration, le président n’a laissé aucun doute sur ses intentions. Il menace d’annuler des millions d’admissions d’étrangers accordées sous le mandat de Joe Biden, et de mettre en œuvre une politique drastique de contrôle et d’expulsion.

Trump suspend l’immigration des pays du « tiers monde » et menace de révoquer des millions de visas

Selon Le Monde, Donald Trump a déclaré dans son message que son administration allait :

« Chasser toute personne qui n’est pas un atout pour les États-Unis ou incapable d’aimer notre pays » ;

« Mettre fin aux bénéfices et subventions fédéraux pour les non-citoyens » ;

« Dénaturaliser les migrants qui nuisent à la tranquillité nationale » ;

« Expulser tout ressortissant étranger qui constitue un fardeau public, un risque pour la sécurité ou qui n’est pas compatible avec la civilisation occidentale ».

🟢 À LIRE AUSSI : Immigration, islam, insécurité : “Complément d’enquête” passe CNews sous la loupe

Ces mesures visent selon lui à réduire significativement la population de migrants jugés problématiques, un objectif présenté comme central dans sa stratégie de sécurité et d’immigration.

Une politique radicale : réexamen des cartes vertes et contrôle renforcé

L’annonce de Trump fait suite à la fusillade près de la Maison-Blanche, dont l’auteur présumé est un Afghan arrivé aux États-Unis en 2021 après avoir travaillé avec l’armée américaine. L’attaque a coûté la vie à l’une des deux gardes nationales et a relancé la suspension des demandes d’immigration pour les ressortissants afghans.

Joseph Edlow, directeur des services d’immigration (USCIS), a indiqué : « J’ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants. »

🟢 À LIRE AUSSI : USA : l’Algérie ouvre un nouveau consulat à San Francisco pour sa diaspora

Les autorités américaines signalent que le suspect n’avait pas été soumis à un examen minutieux à son arrivée. Révélant des failles dans le contrôle des entrées et renforçant l’argument sécuritaire de l’administration.

Immigration aux USA : 19 pays sous surveillance et un durcissement sans précédent

La liste des pays concernés par ce gel migratoire a été publiée en juin dernier et comprend notamment Afghanistan, Iran, Somalie, Libye, Yémen, Cuba, Venezuela, Tchad et Érythrée.

Cette mesure s’inscrit dans une politique de durcissement migratoire déjà engagée par l’administration Trump depuis le début de son second mandat, caractérisée par des opérations de l’ICE visant les personnes sans documents valides et des arrestations parfois musclées.

🟢 À LIRE AUSSI : Emmy Awards 2025 : la journaliste algérienne Fayrouz Ziani distinguée à New York

Pour l’instant, il n’est pas clair si ce réexamen des cartes vertes conduira à des expulsions massives. Mais la ligne adoptée par le président indique une volonté de centraliser le contrôle migratoire sur des critères stricts de sécurité et d’intégration.