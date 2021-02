Immigration USA en Algérie : l’ambassade annonce la reprise des visas

L’ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie a dévoilé aujourd’hui, via un communiqué sur sa page Facebook, des nouvelles mises à jour concernant l’octroi des visas aux Algériens. Ces nouvelles mesures viennent suite à la révocation de l’ancien décret de l’administration Trump, qui porte sur l’immigration légale.

En effet, la page Facebook de l’ambassade américaine en Algérie a publié aujourd’hui, le 28 février 2021, un communiqué ou elle exposait les nouvelles procédures relatives aux visas. Le communiqué de l’ambassade s’inscrit dans les mesures prises par le nouveau président Américain Joe Biden, notamment suite à l’annulation, qui eu lieu mercredi dernier, d’un décret de son prédécesseur Donald Trump, qui interdisait l’immigration légale pour les bénéficiaires du Programme de loterie de visas de diversité.

L’ambassade Américaine a expliqué dans son communiqué que « L’ordonnance présidentielle 10014 a été annulée le 24 février 2021″, ce qui autorise désormais les titulaires d’un visa de diversité DV2020, à faire leur voyage aux États-Unis d’Amérique.

Les précisions de l’ambassade

Une reprise des traitements des demandes de visas de types IR5, F1, F3, F4 a également été annoncée par l’ambassade Américaine. Cette dernière avait souligné, toujours selon le communiqué publié sur sa page Facebook, que les visas de préférence familiale (F2A, F2B), les visas de diversité (DV2021), ainsi que les visas d’immigrants basés sur l’emploi, vont également bénéficier de cette reprise.

La représentation diplomatique américaine à Alger, avait également précisé que la priorité sera toutefois donnée aux visas de pertinence directe, en l’occurrence celles de diversité, de travail, de conjoint, et de regroupement familial.

En outre, l’ambassade ajoute que les demandeurs seront directement contactés par le Centre Consulaire du Kentucky (KCC), le Centre National des Visas (NVC) ou la Section Consulaire de l’ambassade, dès qu’une date pour l’entretien sera fixée.

Enfin, l’ambassade Américaine en Algérie avait assuré que les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus sont toujours de mise, et que les restrictions sont toujours appliquées aux USA comme en Algérie. Le communiqué ajoute que les « les types de vols, les programmes des compagnies aériennes et les ouvertures d’aéroport sont soumis aux changements et aux exigences » liés à l’épidémie.