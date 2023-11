Immigration : top 10 des métiers facilitant l’obtention d’un visa pour l’Autriche

Décrocher une opportunité de travail en Europe est pratiquement le rêve de tous les jeunes Algériens. Cependant, pour ce faire, ces candidats sont confrontés à la difficulté d’obtenir un visa de travail pour pouvoir rejoindre le pays de leur choix.

Parmi les pays européens confrontés à une pénurie de main d’œuvre, l’Autriche. En effet, l’agence officielle de statistiques de l’Autriche a fait état de plus de 202 300 emplois, au cours du 3ᵉ trimestre de 2023, non pourvu dans les différentes entreprises du pays.

Visa de travail pour l’Autriche : voici les métiers qui facilitent l’obtention du document

Parmi ces postes vacants, 120 100 se trouvent dans le secteur des services, tandis que 46 200 ont été recensés dans l’industrie manufacturière et 36 000 dans le secteur des services publics. Ce qui favorise la pénurie de personnel dans les entreprises autrichiennes est le fait que le pays souffre d’un déficit des naissances pour la 3e année consécutive et une hausse des décès parmi sa population.

Par ailleurs, pour soutenir son économie, le pays dépend fortement de la main d’œuvre étrangère. Ainsi, les travailleurs étrangers pourront entamer la procédure de demandes de visa vers ce pays et tenter de décrocher un emploi dans l’un des domaines suivants :

Ouvriers de la construction, maçons…

Conducteurs d’engins ;

Électriciens, tuyauteurs,

Tourneurs, soudeurs…

Peintres ;

décorateurs d’intérieurs ;

Mécaniciens et techniciens automobiles ;

Gérants de restaurants, serveurs, commis, plongeurs ;

Agents commerciaux, caissiers…

Coiffeurs.

Selon l’Institut de recherche économique ERI, l’Autriche compte parmi les pays qui payent le mieux leurs salariés. D’ailleurs, le salaire moyen des travailleurs de la construction en Autriche est de 46 828 euros par an et de 23 euros par heure, tandis que celui des maçons est de 50 438 euros par an et de 24 euros par heure. Et celui des électriciens est de 54 469 euros par an et de 26 euros par heure.

Quel visa est exigé pour travailler en Autriche ?

Pour pouvoir travailler en Autriche, les ressortissants étrangers doivent demander un visa D, de longue durée. Toutefois, les travailleurs hautement qualifiés des pays non membre de UE, qui souhaitent vivre et travailler en Autriche, peuvent demander leur carte Rouge-Blanc-Rouge, qui est un document qui leur permet de décrocher un titre de séjour et un permis de travail pour une durée maximale de deux ans.

Par ailleurs, il est important de préciser que les étrangers qui voyagent dans ce pays par un visa Schengen ne pourront pas travailler en Autriche, ni transformer leur visa de courte durée en un document de longue durée. Rappelons, en 2022, ce pays européen a fait appel à plus de 900 000 travailleurs étrangers.

