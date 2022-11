Immigration : quel est l’impact des étudiants étrangers en France ?

De nombreux étudiants algériens choisissent la France pour poursuivre leurs cursus universitaire et pour pourquoi pas lancer leurs carrières dans ce pays. En effet, selon les dernières statistiques de Campus France, l’hexagone compte environ 31 032 étudiants algériens inscrits au niveau de ses universités.

Une enquête réalisée par Campus France sur 10000 étudiants étrangers, dont les résultats ont été publiés le lundi 28 novembre 2022, a dévoilé les origines des étudiants internationaux en France. En effet, 32% de ces derniers sont en provenance nord africain et du Moyen-Orient. Cette étude a également permis d’évaluer l’impact économique de ces étudiants étrangers, dont les Algériens, en France.

Quel est l’impact économique des étudiants étrangers en France ?

Selon cette étude de Campus France, les étudiants étrangers génèrent, chaque année, 5 milliards d’euros à l’économie française. Et ce, contre 3.7 de milliards d’euros de dépenses publiques pour les accueillir. Ce qui génère un apport économique net annuel de 1.3 milliard d’euros.

Selon les résultats de l’enquête de Campus France, ces recettes sont justifiées par les dépenses de ces étudiants étrangers en France. En Moyenne, ces étudiants internationaux, dont des Algériens, dépensent environs 2822 euros en guise de frais de scolarité et 867 euros pour se loger, se nourrir…

Par ailleurs, l’étude de Campus France révèle 48% de ces étudiants étrangers travaillent pendant leur séjour en France. Ce travail apporte un gain de 375 millions d’euros pour la France, à partir des cotisations sociales salariales. L’apport annuel des étudiants étrangers, en ce qui concerne les procédures d’études en France, l’obtention des visas et des titres de séjours, s’élèvent à 34.8 millions d’euros.

Conformément à Campus France, ces étudiants internationaux, dont les Algériens, dépensent 461 millions d’euros, par an, pour voyager. Et 73 millions d’euros pour se former en langue française.

La présence des étudiants étrangers impacte l’image de la France à l’international

Selon les résultats de cette enquête de campus France, la présence de ces étudiants internationaux, dont les Algériens, n’impacte pas uniquement l’économie française. Ces derniers impactent également l’image de la France à l’international.

En effet, 88% des répondants à cette enquête ont fait part de leur volonté de travailler avec des entreprises françaises. Mais aussi de revenir en France en qualité de touristes. 84% de ces étudiants internationaux ont répondu prêts à recommander la France comme destination de séjour pour étudier (90%), de travail (84%), de voyage (93 %) ou simplement pour y vivre.