Immigration Québec 2022 : quelles sont les professions les plus demandées ?

Si vous possédez un diplôme d’informaticien, d’enseignant, d’infirmier, d’aide-soignant et que vous rêvez de vous installer au Canada, il est plus que jamais temps de vous inscrire aux programmes économiques d’immigration du Québec.

Dans cet article, nous allons dresser la liste des métiers les plus demandés au Québec en 2022 selon la nomenclature de la Classification Nationale des Professions (CNP).

Les métiers de l’informatique, de l’enseignement et de la santé particulièrement recherchés

À la lecture de la nomenclature des professions de la CNP du Québec, on remarque que deux spécialités reviennent souvent : l’informatique et la santé.

Ainsi, dans le domaine de la santé, on trouve les métiers suivants :

Infirmiers/infirmières autorisé(e)s, Infirmiers/infirmières psychiatriques autorisé(e)s (code 3012).

Infirmiers/infirmières auxiliaires (code 3233).

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes, préposés/préposées aux bénéficiaires (code 3413).

En ce qui concerne l’enseignement, trois professions figurent sur la Classification Nationale des Professions du Québec :

Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (code 4031).

Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (code 4032).

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (code 4214).

Enfin, dans les professions liées à l’informatique (de loin les plus demandées), citons les spécialités qui suivent :

Gestionnaire des systèmes informatiques (code 0213).

Ingénieurs informaticiens, hommes et femmes (code 2133).

Analystes et consultants en informatique (code 2171).

Ingénieurs et concepteurs en logiciel (code 2173).

Programmeurs et développeurs en médias interactifs (code 2174).

Concepteurs et développeurs Web (code 2175).

Techniciens et techniciennes de réseaux informatiques (code 2281).

Agents de soutien aux utilisateurs (code 2282).

Évaluateurs et évaluatrices des systèmes informatiques (code 2283).

Techniciens et techniciennes en graphisme (code 5223).

Designeurs graphiques et illustrateurs (code 5241).

Quelles sont les démarches à suivre ?

Si vous souhaitez immigrer au Québec grâce à votre diplôme/métier, voici en résumé les démarches à suivre :

1. S’inscrire sue la plateforme Arrima

La première étape de l’immigration professionnelle au Québec consiste à remplir une « demande d’intérêt » via la plateforme Arrima. Celle-ci « permet de mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail du Québec. Son utilisation est entièrement gratuite. »

L’inscription terminée, il vous faudra attendre l’étape de sélection. Pour l’instant, la démarche est gratuite, excepté les frais de traduction des différents documents (site officiel).

2. Construire le dossier du Certificat de Sélection du Québec (CSQ)

Une fois votre profil sélectionné, il vous sera demandé d’envoyer le dossier de demande du Certificat de sélection du Québec (CSQ). Ce dernier est un document « émis par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) qui déclare que le possesseur a été sélectionné à s’installer au Québec. Avec un CSQ, le candidat peut soumettre une demande pour une résidence permanente canadienne aux autorités fédérales à l’immigration. »

À noter que le dossier de demande du CSQ doit être constitué de documents papier (c’est-à-dire non numérique) et envoyé via le service EMS. La taxe du CSQ s’élève à 822 dollars canadiens (environs 120 000 DA) et les frais du courrier EMS reviennent à 5000 DA.

3. Envoyer votre demande de résidence permanente

Après l’obtention du CSQ, la dernière étape de la procédure d’immigration au Québec consistera à formuler votre demande de résidence permanente. Celle-ci s’effectue de deux manières : par voie postale ou bien en ligne (Portail de résidence permanente). Il vous faudra ensuite remplir consciencieusement entre 5 et 8 formulaires. L’enquête dure environ une année. Les frais d’étude du dossier s’élèvent au total à 1410 dollars canadiens (environs 220 000 DA).