Immigration professionnelle : l’Espagne a besoin de 200 000 migrants par an

Alors que plusieurs pays s’empressent à recruter de la main d’œuvre étrangère pour pallier la pénurie de personnel sur le marché de l’emploi européen, la population étrangère représente uniquement 12% du total des habitants de l’Espagne.

Cependant, au cours du premier trimestre de l’année 2023, la population étrangère en Espagne a augmenté de plus de 182 141 personnes, selon l’Institut national des statistiques (INE). Ces chiffres révèlent que l’immigration légale reste le facteur principal de croissance démographique.

L’Espagne envisage de revoir sa politique d’immigration

Tout comme plusieurs pays en Europe, les autorités espagnoles ont décidé de revoir leur politique d’immigration. La réforme de cette loi permettra de faciliter les procédures, raccourcir les délais de délivrance de régularisation et rendra plus accessibles les permis de séjour et de travail.

L’adoption de ces mesures permettra d’assurer de meilleures conditions de vie pour les travailleurs étrangers qui souhaitent vivre en Espagne. Toujours dans le cadre de la réforme de la loi d’immigration, l’Espagne a prononcé, le mois de mars dernier, une décision importante au sujet des migrants clandestins.

En las próximas semanas el @educaciongob abrirá el procedimiento para que los refugiados puedan acreditar sus competencias profesionales y facilitar así su incorporación al mercado laboral en España. La ministra @Pilar_Alegria lo explicaba hoy en el @Senadoesp. pic.twitter.com/rcySS3ULcM — Ministerio de Educación, FP y Deportes (@educaciongob) February 7, 2023

En effet, L’Espagne a fait un pas de plus pour l’intégration de ses migrants sur son territoire. Le gouvernement espagnol a, alors, décidé d’accorder la résidence temporaire pour les migrants, en situation irrégulière, qui intègrent une formation professionnelle. Une mesure qui vise, aussi, à faciliter l’intégration de ces personnes sur le marché du travail, mais aussi de répondre au besoin de certains secteurs d’activité en manque de main d’œuvre.

Un besoin de plus de 200 000 travailleurs étrangers

Ce qui pousse le gouvernement espagnol à revoir sa politique d’immigration est le vieillissement de sa population. Selon l’INE, le pays a besoin d’accueillir plus de 200 000 nouveaux arrivants pour compenser les départs en retraite des travailleurs espagnols.

D’ailleurs, en 20 ans, le nombre de travailleurs étrangers est passé de 1.4 à 2.4 millions de personnes. Un nombre qui reste toujours insuffisant, notamment en raison des nombreuses difficultés causées par l’actuelle loi d’immigration. Pour obtenir des papiers, les migrants doivent justifier d’une présence d’au moins trois ans en Espagne, en fournissant une attestation de domicile délivrée par les municipalités. À cela s’ajoute un contrat de travail d’un an, de minimum 40 heures par semaine.

