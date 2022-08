Immigration professionnelle : l’Australie allège ses conditions

La pandémie du Covid-19 a fortement impacté l’économie mondiale. De nombreux pays peinent à retrouver leurs niveaux d’avant. Notamment en matière de recrutement. En effet, cette pénurie de main d’œuvre est la résultante principale de la stratégie zéro Covid adoptée par certains pays, comme l’Australie.

Dans ce pays, les derniers chiffres montrent une double augmentation du nombre des postes vacants. Soit un total de 480 000 emplois. Une situation qui a poussé plusieurs employeurs australiens à proposer des primes à l’embauche allant jusqu’à 5 000 dollars. Et ce, pour chaque nouvelle recrue.

L’Australie allège les conditions de l’immigration professionnelle

Confronté à des démissions massives, notamment, pendant plus de deux ans, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est le plus impacté dans ce pays. En effet, même les augmentations de salaire n’ont pas pu faire quand chose pour palier à ce manque de personnel.

Conscientes de l’ampleur de cette pénurie, les autorités australiennes prévoient d’augmenter le quota de l’immigration qualifiée de 25%. Et ce dès l’année prochaine, pour accueillir pus de 200 000 travailleurs étrangers capables d’occuper les postes vacants dans les secteurs sensible, comme celui de la santé.

Mais ce n’est pas tout. Le gouvernement australien prévoit plus de facilitation. Particulièrement, en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes obtenus en dehors de l’Australie. Pour rappel, les travailleurs étrangers, y compris les Algériens, sont tenus, actuellement, de reprendre la totalité de leurs études dès leur arrivée dans ce pays.

Un projet d’immigration professionnelle soutenu par les employeurs en Australie

En effet, les employeurs de ce pays soutiennent fortement ce nouveau projet lié à l’immigration professionnelle. Mais souhaitent davantage d’efforts de la part de leur gouvernement. Notamment, en ce qui concerne la formation et l’apprentissage des travailleurs étrangers.

Une proposition que compte le trésorier de l’Australie, Jim Chalmers, présenter au sommet de l’emploi. Qui sera organisé le début du prochain mois de septembre. Et ce, en présence de plusieurs syndicats, employeurs et partis politiques dans ce pays.