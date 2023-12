Immigration : l’UE veut instaurer un permis de travail et de séjour unique

En plus de la numérisation des procédures de demande de visa, l’Union européenne veut, cette fois-ci, instaurer un permis de travail et de séjour unique pour les ressortissants des pays tiers. Ces derniers pourront bientôt obtenir un permis de travail et de résidence unique sans avoir à se soumettre à des conditions étendues.

Le Parlement et le conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur la directive révisée, portant sur la mise en place d’une procédure de demande unique pour un permis de travail et de séjour combinés dans toute l’union européenne.

Un permis de travail et de séjour unique pour les ressortissants des pays tiers

Après avoir conclu cet accord, la Commission européenne a fait savoir que cette nouvelle mesure représente une étape importante dans les efforts déployés par l’Union européenne pour attirer les talents étrangers, notamment, dans les régions confrontées à de graves pénuries de main d’œuvres.

Par ailleurs, l’évaluation des besoins du marché de travail et y répondre avec des talents adéquats favorisera l’innovation et la croissance de ces secteurs. La raison pour laquelle, il est important d’établir ces nouvelles règles de demande d’un permis de travail et de séjour unique. Cette nouvelle mesure aidera, aussi, l’UE à établir un système d’immigration complet, équitable et solide.

Une procédure plus simplifiée

Une fois cette directive adoptée, les ressortissants des pays tiers pourront demander un permis unique à partir d’un pays non membre de l’espace Schengen, mais aussi à partir d’un pays européen, à condition de résider déjà dans ce pays et avoir un permis de séjour en cours de validité.

Cette nouvelle législation permettra d’établir des procédures de demandes de permis de séjour et de travail plus simplifiées, de manière à faciliter le recrutement international. Par ailleurs, cette nouvelle mesure renforcera la protection des travailleurs étrangers, qui seront soumis à suivre une période de travail minimale, dans laquelle leur permis de travail et de séjour unique ne leur sera pas retiré.

| À LIRE AUSSI :

>> Visa de travail : voici les profils les plus recherchés en Italie

>> Visa Schengen numérique : le nom de la plateforme dévoilé