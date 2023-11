Immigration : l’UE veut faciliter l’octroi du statut de résident de longue durée

En manque de main d’œuvre, les pays de l’Union Européenne tentent tous les moyens pour séduire les travailleurs étrangers et les faire venir à travailler en Europe. Dans ce sillage, l’espace Schengen veut faciliter davantage l’obtention d’un statut de résident de longue durée pour les ressortissants issus des pays tiers.

En effet, les membres de l’espace Schengen ont convenu à un mandat de négociation portant sur la révision de la directive qui définit les conditions selon lesquelles ces ressortissants peuvent acquérir le statut de résident de longue durée.

Espace Schengen : vers la simplification des conditions d’octroi du statut de résident de longue durée

Actuellement, pour obtenir le statut de résident de longue durée, les ressortissants des pays tiers doivent résider dans l’un des pays de l’union européenne pour une période de cinq ans. Cependant, la révision de cette directive permettra à ces ressortissants d’accumuler des périodes de résidence dans plusieurs pays européens allant jusqu’à deux ans pour atteindre les cinq ans exigées.

Toutefois, pour les demandeurs qui ont déjà résidé dans un autre pays, le Conseil européen a décidé de n’accepter que certains motifs de titres de séjour, dont l’emploi hautement qualifié et la carte bleue européenne. Par ailleurs, d’autres critères seront exigés pour obtenir le statut de résident de longue durée dans l’un des États membres de l’espace Schengen.

En effet, ces demandeurs doivent justifier de ressources stables et suffisantes pour répondre à leurs besoins et ceux de leurs familles et posséder une assurance-maladie. De plus, les ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir ce statut seront soumis à des conditions d’intégrité.

Parmi les avantages que procure l’obtention d’un statut de résident de longue durée, la possibilité de mobilité intra-européenne. Les titulaires de ce document sont autorisés à se déplacer dans l’un des pays de l’UE pour y vivre, étudier ou travailler.

