Immigration : les pays les plus attractifs pour les migrants

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, UN DESA, a publié un rapport dans lequel il met la lumière sur les pays les plus attractifs pour les migrants. Au cœur des questions sociales, économiques et environnementales, l’immigration ne cesse d’être sujette à controverse.

Dans son rapport, le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies est revenu en chiffre sur les pays les plus sollicités par les migrants.

Ainsi, en tête de gondole des pays les plus attractifs, les États-Unis (50.6 millions de migrants) gardent leur première place, en 2022, avec une augmentation significative par rapport aux chiffres de 2020.

En deuxième place de ce classement, l’Allemagne se hisse avec 15.8 millions de migrants qui ont choisi cette destination. Elle est d’ailleurs la destination préférentielle des migrants souhaitant vivre en Europe.

La troisième marche de ce podium revient à l’Arabie Saoudite qui a enregistré, en 2022, 13.5 millions de migrants. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2020, avec ses 5.3 millions de personnes, selon le DESA UN.



Les pays avec les taux de divorce les plus élevés

Co-réalisé par Global Index et Plotset, une étude dévoile les pays avec les taux les plus élevés de divorce. Ainsi, le Portugal a enregistré un taux de 94% de divorce, suivi par sa voisine ibérique, l’Espagne, qui elle enregistre un taux de divorce de 85%.

Le Luxembourg vient en 3ᵉ position avec 79% des mariages se soldant par un divorce.