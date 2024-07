Immigration : les études en Allemagne coûteront plus cher à partir de septembre 2024

Les autorités allemandes ont augmenté de 6.2% la somme requise pour les ressortissants étrangers, pour poursuivre leurs études supérieures en Allemagne. À partir de septembre 2024, le montant que les étudiants internationaux doivent disposer sur leurs comptes bancaires passera à 11 904 euros.

Désormais, les étudiants internationaux devront justifier de la somme minimum requise de 11 904 euros et de satisfaire aux autres exigences, pour espérer décrocher le fameux visa d’études.

Visa d’études : l’Allemagne augmente le montant requis pour les étudiants internationaux

L’information a été largement diffusée par les missions diplomatiques, dont l’ambassade d’Allemagne à Alger, qui confirme que l’Allemagne a décidé d’augmenter le montant que les étudiants tiers doivent avoir sur leurs comptes bancaires bloqués.

🟢 À LIRE AUSSI >> Rentrée 2024/2025 : Top 10 des meilleures villes étudiantes en France

À partir de la prochaine rentrée, notamment le 1ᵉʳ septembre 2024, cette somme d’argent passera de 11 208 euros à 11 904 euros, soit une hausse de 6.2 %. “Pour son séjour en Allemagne, le demandeur doit disposer d’au moins 992 euros par mois à partir de 01/09/2024“, écrit l’ambassade d’Allemagne à Alger, dans son communiqué.

Dans le détail, le demandeur de visa d’études pour l’Allemagne doit attester qu’il dispose de moyens financiers pour un an au minimum, à savoir 11 904 au minimum, avec un plafond mensuel de 992 euros, au moyen d’un compte bancaire bloqué ou d’une déclaration de prise en charge formelle.

Une décision pour faire face à l’augmentation du coût de la vie en Allemagne

Les études en Allemagne coûteront, désormais, plus cher pour les étudiants internationaux. En effet, les autorités de ce pays ont pris cette décision pour faire face à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie dans le pays. Il s’agit d’une mesure préventive prise pour éviter que les “étudiants sans abri et affamés” circulent dans les rues allemandes.

Ce montant était de 10 236 euros, avec un plafond mensuel de 853 euros, avant de subir une augmentation de son niveau à la rentrée 2020/2021. Il a été augmenté, une nouvelle fois en janvier 2023, pour passer à 11 208 euros, puis à 11 904 euros pour la rentrée 2024/2025.

Pour mémoire, l’Allemagne attire de plus en plus d’étudiants étrangers, dont les Algériens, désireux de poursuivre leurs cursus universitaires dans ce pays. D’ailleurs, en 2023, le pays compte 458 2010 étudiants étrangers et devient le pays le plus attractif au monde, après le Royaume-Uni et l’Australie.

🟢 À LIRE AUSSI >> Le Bundestag allemand offre des bourses pour les Algériens : postulez avant le 31 juillet