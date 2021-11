Immigration : le programme « destination Canada » ouvre ses portes

Beaucoup d’algériens rêvent de partir et s’installer dans le pays de la feuille d’érable. Ils ont toujours été effrayé par les procédures floues ou encore les obstacles qu’ils pourraient rencontrer suite au manque d’informations ou de détails concernant les programmes d’immigration.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, certains pays vivent une véritable pénurie d’effectif à l’instar du Canada, et ce, dans différents domaines. Raison pour laquelle le Canada incite et invite à l’immigration des travailleurs, en résidence permanente ou permis de travail temporaire ; les portes sont ouvertes.

Ces programmes sont ouverts aux algériens, comme le programme « Entrée Express » qui concerne toutes les provinces canadiennes à l’exception du Québec et qui permet d’avoir une résidence permanente ou encore le programme « Arrima » qui concerne exclusivement le Québec. Place maintenant au programme « Destination Canada ».

Destination Canada

Organisé chaque année par le ministère d’immigration des Réfugiés et de la Citoyenneté, « destination Canada » est une rencontre entre les entreprises et les personnes cherchant un emploi. C’est une grande exposition de métiers et de professions, des chargés de l’immigration de plusieurs provinces canadiennes sont également présents dans cette rencontre virtuelle afin de répondre aux questions.

Pour cela, il vous faut préparer un Curriculum Vitae (CV) bilingue et il faudra s’inscrire sur ce site, pour participer par la suite en tant que candidat, le forum aura lieu du 18 au 20 novembre 2021. Il concerne les candidats francophones étrangers cherchant des emplois au Canada. Il convient de noter que la participation à ce forum est totalement gratuite mais les places sont limitées.

Il faut donc s’inscrire et attendre de recevoir une invitation, vous la recevrez si votre profil correspond aux compétences recherchées par les employeurs et si vous répondez aux exigences d’admissibilités pour immigrer au Canada.

D’autres détails vous seront communiqués une fois votre inscription confirmée.