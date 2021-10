Immigration : le Canada fait du charme aux francophones Algériens

Après la France, le Canada représente le deuxième pays abritant la plus grande communauté algérienne. Cette dernière va apparemment s’agrandir suite aux différentes missions de recrutement et initiatives lancées par le Canada.

« Destination Canada Forum Mobilité » est le nom donné à l’initiative lancé par le gouvernement canadien afin d’attirer des candidats des quatre coins du monde, issus de différents domaines.

Cependant, les participants à ce rendez-vous doivent être francophones et bilingues, ce qui ouvre les portes à beaucoup de maghrébins notamment les Algériens tentés par l’immigration temporaire ou permanente au Canada.

Il s’agit en effet, d’un évènement virtuel qui débutera du 22 novembre au 21 décembre 2021 et durant lequel des institutions et des employeurs canadiens représentant divers secteurs seront mis en contact avec les candidats qui cherchent des opportunités au Canada (hors Québec).

Participation sur invitation uniquement

La participation est non seulement gratuite, mais aussi possible pour les gens voulant avoir accès au contenu en tant que visiteur seulement. Cependant, le profil des participants doit non seulement répondre aux critères linguistiques susmentionés mais aussi aux invitations envoyées en ligne.

En effet, ces invitations portent sur les besoins du marché canadien du travail et les offres d’emploi, qui seront publiée sur ce site. Alors, la participation se fera sur invitation seulement, selon les attentes du pays d’accueil, à savoir le Canada.

Les personnes intéressées n’ont qu’à s’inscrire sur le site susmentionné pour participer à l’évènement numérique qui permettra non seulement de découvrir des employeurs canadiens, mais aussi de s’entretenir avec des représentants des provinces et des territoires du Canada ainsi que des communautés francophones.

Cela, dans l’objectif d’avoir une idée sur la région, la ville, les collectivités, les programmes d’immigration et la vie dans les milieux francophones au Canada (hors Québec).