Immigration : le Canada augmente de 20% les frais de résidence permanente

Le Québec a précédemment annoncé l’augmentation des frais de résidence permanente pour les ressortissants étrangers. Une décision appliquée depuis le mois de janvier, mais qui vient d’être généralisée sur d’autres provinces du Canada.

En effet, le gouvernement canadien vient d’annoncer une augmentation des frais liés à toutes les demandes de résidence permanente au Canada.

Résidence permanente : le Canada durcit ses conditions

Les frais liés à toutes les demandes de résidence permanente augmenteront, dans le cadre d’une mise à jour de routine, annonce Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, dans un communiqué mis en ligne le 27 avril 2024 sur son site officiel.

Ces frais augmentent tous les deux ans, pour gérer les coûts croissants des programmes de l’immigration Canada, ainsi que les prestations de services et pour suivre l’inflation dans le pays. À partir du 30 avril, ces frais connaîtront une hausse de 20% de leur niveau.

Les personnes qui prévoient de déposer, à partir de cette date, une demande de résidence permanente sont appelées à consulter le tableau qui répertorie les programmes concernés et les hausses de frais (cliquer ici).

Par ailleurs, cette augmentation répond à la nécessité de maintenir un équilibre financier dans la gestion des services de l’immigration. Notamment, l’évaluation des demandes, l’intégration des résidents permanents et le soutien continu à ces nouveaux arrivants. De plus, cette mesure représente une réponse à la hausse des coûts opérationnels et au besoin d’investir dans de nouvelles technologies pour sécuriser ce processus de demande.

