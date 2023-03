Immigration : le Canada annonce la prolongation des permis de travail postdiplômes

Le gouvernement canadien multiplie les projets pour attirer des travailleurs étrangers, mais aussi pour garder la main d’œuvre hautement qualifiée. En effet, depuis plusieurs mois, le Canada n’arrête pas d’annoncer de nouvelles mesures qui permettent de cadrer la pénurie du personnel dans le pays.

Dans ce sillage, le ministre de l’immigration canadien, en l’occurrence Sean Fraser, a fait, il y a quelques jours, une nouvelle annonce qui concerne les ressortissants étrangers dont le permis de travail postdiplôme est expiré ou arrivé à expiration.

Starting April 6 2023, international graduates with a post-graduation work permit (PGWP) expiring in 2023 will qualify for an extended work permit to stay in Canada for up to 18 months longer: https://t.co/0Bny4SQbLH

— IRCC (@CitImmCanada) March 17, 2023