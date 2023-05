Immigration : le Canada adopte de nouvelles facilitations pour le regroupement familial

Alors que le Royaume-Uni a précédemment annoncé sa volonté de mettre fin au regroupement familial pour les étudiants étrangers, le Canada a décidé de faire autrement en annonçant l’accélération des procédures de réunifications familiales pour les étrangers.

En effet, c’est au ministre de l’immigration, en l’occurrence Sean Fraser, que revient la mission d’annoncer des changements majeurs dans la politique d’immigration de son pays. De nouvelles mesures sont adoptées pour accélérer les procédures de regroupement familial.

« Les familles doivent être unies », le ministre de l’immigration canadien Sean Fraser

Dans un tweet, le ministre de l’immigration canadien a annoncé l’adoption de nouvelles mesures permettant aux familles de venir au Canada temporairement, dans l’attente d’une résidence permanente. Mais aussi d’accélérer les délais de traitement pour les visas de résidents temporaires et d’adopter de nouveaux outils en faveur des conjoints demandeurs.

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse, Fraser a fait savoir que les membres de la famille pourront se rendre au Canada et être avec leurs proches plus rapidement qu’auparavant.

Le Canada adopte de nouvelles mesures pour accélérer le regroupement familial pour les étrangers

Le Canada promet de faire appel à un nouveau système avancé pour l’analyse des données. Et ce, pour examiner les demandes des candidats et déterminer les probabilités d’obtention de la résidence permanente. Ceux qui ont la plus importante probabilité obtiendront leurs visas temporaires plus rapidement, et ce, dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. Et ce, tout en conservant un taux d’approbation des demandes qui est supérieur à 98 %.

Par ailleurs, un autre changement concerne les conjoints et les enfants à charge du candidat. Avec l’adoption de ce nouveau système, ces personnes auront droit à un permis de travail ouvert, que ce soit en déposant la demande avant ou après leur arrivée au Canada. En d’autres termes, les conjoints pourront directement commencer à travailler au Canada, pour subvenir aux besoins de leurs familles, sans trop attendre. Une dernière mesure a été annoncée par le gouvernement canadien concerne, notamment, la prolongation, de 18 mois supplémentaires, des permis de travail ouverts pour les titulaires dont le document expire entre le 1er août et fin 2023.

En adoptant de telles mesures, le Canada fait un nouveau pas en matière de regroupement familial. Ce qui permet de faciliter la transition des immigrants et leurs familles. Un nouveau pas qui permet à ce pays de séduire davantage les travailleurs étrangers.

