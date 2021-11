Immigration : l’Australie s’apprête à ouvrir ses portes aux algériens

Beaucoup de pays ont connu un recul considérable du virus, raison pour laquelle ils ont pu rouvrir leurs frontières. Par extension, les voyages, le tourisme et même le travail dans certains domaine est relancé.

Cela va bientôt être le cas de l’Australie, ce pays qui a mis en place l’une des fermetures les plus strictes afin de se protéger du Coronavirus. L’Australie a rouvert ses frontières ce lundi pour la première fois depuis 600 jours à cause de la crise sanitaire. Une bonne nouvelle qui fait réjouir uniquement les australiens pour l’instant, puisque ils sont les seuls à être autorisés d’entrer à condition d’être entièrement vaccinés.

Alors que cette ouverture concerne exclusivement les citoyens australiens, l’Australie reconnait désormais les vaccins chinois (Sinopharm et Sinnovac). Les personnes vaccinées pourront aller en Australie à partir du mois de décembre, cela entre dans le cadre de l’ouverture progressive des frontières mise en place par le gouvernement.

L’Australie ouvrira ses portes aux immigrants

L’Australie fait partie des pays intéressés par le recrutement international, notamment l’Australie-Méridionale qui propose plusieurs offres d’emploi dans différents domaines aux étrangers, dont voici la liste.

D’abord, si le poste qui vous intéresse est disponible, Il suffit de rentrer sur ce site, créer un profil en cliquant sur « SkillSelect » en acceptant les conditions et mettant tes informations personnelles. Une fois votre compte créé sur ce site, vous allez choisir le type de visa de travailleur en fonction de votre demande. Vous passerez également un test d’anglais (PTE) et vous allez remplir un formulaire de « demande d’intérêt ».

Ensuite, il suffit d’enregistrer votre candidature sur ce site, qui est le site de l’immigration pour l’Australie-Méridionale.

Enfin, si vous serez sélectionné, vous recevrez une invitation où vous allez joindre vos documents et informations préalablement enregistrés dans la demande d’intérêt en plus d’une lettre similaire à une lettre de motivation et vous ferez une demande de visa comme dernière étape.