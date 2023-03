Immigration : l’Allemagne veut accueillir 400000 travailleurs qualifiés par an

La pénurie de main d’œuvre touche plusieurs pays dans le monde. L’Allemagne compte parmi ces derniers. Tout comme plusieurs autres pays, le gouvernement allemand a opté pour l’immigration pour palier le besoin en main d’œuvre dans ses entreprises.

En effet, pour ce faire, L’Allemagne compte améliorer sa loi d’immigration pour attirer davantage de travailleurs étrangers qualifiés. Dans ce sillage, le gouvernement d’Olaf Scholz a présenté mercredi 29 mars sa nouvelle loi pour assouplir les conditions de l’immigration.

L’Allemagne encourage l’immigration des travailleurs qualifiés

En raison du vieillissement de sa population, l’Allemagne dispose de plus de deux millions de postes vacants au niveau de ses entreprises et ses structures et son marché du travail risque de perdre jusqu’à sept millions de personnes, d’ici à 2035. Pour palier à ce besoin qui ne cesse d’accroitre, le gouvernement allemand a fixé l’objectif d’accueillir 400 000 travailleurs étrangers qualifiés.

Cependant, pour atteindre cet objectif, l’Allemagne doit d’abord améliorer ses conditions d’immigration. Le projet de la nouvelle loi allemande de l’immigration comprend plusieurs pistes qui faciliteront l’immigration professionnelle des travailleurs étrangers.

À titre d’exemple, il ne serait plus nécessaire, pour les ressortissants étrangers, de fournir un contrat de travail pour pouvoir entrer en Allemagne. À la place, le gouvernement allemand veut mettre en place un système de points, similaire à celui du Canada, basé sur le potentiel d’intégration du candidat.

Demander la nationalité allemande : l’une des pistes de la nouvelle loi d’immigration

Une autre piste de la nouvelle loi d’immigration concerne l’octroi de la nationalité allemande. En effet, les travailleurs étrangers pourront demander la nationalité allemande au bout de cinq ans, voire trois ans de résidence dans le pays. Cette durée dépend des efforts fournis par le candidat en matière d’intégration.

En revanche, en ce qui concerne les travailleurs étrangers issus des pays non membres de l’union européenne, pourront demander la nationalité allemande sans renoncer à leur nationalité d’origine. Ce qui représente un frein pour beaucoup de travailleurs étrangers qui souhaitent se rendre en Allemagne.

| À LIRE AUSSI :

>> Pénurie de main d’œuvre : le Danemark revoit sa politique d’immigration

>> Union européenne : 6 pays délivrent des visas express pour les demandeurs d’emploi