L’Allemagne renforce l’immigration pour 2023 : les Algériens concernés

La pandémie du Covid-19 a lourdement impacté l’économie mondiale. En effet, de nombreux pays souffrent actuellement de la crise de main d’œuvre et peinent à recruter du personnel pour palier à ce besoin au niveau de leurs structures.

Tout comme le Canada, plusieurs pays européens en souffre également. À l’exemple, l’Allemagne, qui, pour palier son besoin en main d’œuvre et maitriser le vieillissement de sa population, a décidé de revoir sa loi de l’immigration, mais aussi la naturalisation des ressortissants étrangers.

De leurs côtés, de nombreux ressortissants maghrébins, dont des Algériens, choisissent l’Allemagne pour immigrer et trouver de nouvelles opportunités de travail. En augmentant le nombre des autorisations de travail accordées à ces migrants, l’Allemagne devient de plus en plus la destination prisée par ces ressortissants.

L’Allemagne vise à établir la loi d’immigration la plus moderne d’Europe

Dans ce même sillage, le chancelier Olaf Scholz a fait savoir, le weekend dernier lors du Forum de citoyens à Postdam, que pour palier cette pénurie de main d’œuvre et éviter une crise de son système public de retraite, l’Allemagne doit faire appelle à l’immigration et faciliter le travail et l’intégration des ressortissants étrangers.

Ainsi, pour faire venir 400 000 travailleurs étrangers, le gouvernement allemand envisage de nouvelles réformes de lois de l’immigration. Et ce pour ouvrir le marché du travail allemand aux ressortissants étrangers non européen. Avec ces nouvelles réformes, l’Allemagne a pour objectif d’établir la loi d’immigration la plus de moderne de l’Europe. Et ce, dans la mesure où l’Allemagne se retrouve en concurrence avec de nombreux pays européens pour attirer davantage de « têtes pensantes et de cerveaux », y compris les Algériens. Il s’agit de ce qu’a dévoilé le ministre du Travail allemand, Hubertus Heil, dans une déclaration à la presse allemande. En effet, pour ce dernier, attirer la bonne main d’œuvre permettra la prospérité à son pays.

L’Allemagne renforce l’immigration pour 2023

Pour palier ce besoin en main d’œuvre, le nouveau projet de loi prévoit la simplification des conditions d’entrées au pays et la reconnaissance des diplômes professionnels. Et ce, notamment grâce à un système de point. Par ailleurs, selon ce texte, ces travailleurs étrangers, dont les Algériens, pourront exercer des métiers qui n’ont rien à avoir avec leurs diplômes et leurs formations initiales.

En revanche, le gouvernement allemand prévoit de prendre en compte, davantage, l’expérience professionnelle. Notamment lors de l’octroi des visas de travail. Par ailleurs, de centrer la sélection de ses candidats à l’immigration sur la base de plusieurs critères. À savoir : l’expérience professionnelle, les connaissances linguistiques, les qualifications, les liens avec l’Allemagne et l’âge du candidat. Cette nouvelle loi sera adoptée dès 2023.