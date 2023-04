Immigration : la Suisse allège les conditions d’octroi des permis de travail

Plusieurs pays dans le monde sont concernés par la crise de main d’œuvre. Une solution qui s’offre à eux, faire appel à l’immigration pour attirer des travailleurs étrangers qualifiés et palier cette pénurie de personnel dans leurs structures et entreprises.

Parmi ces derniers, la Suisse. En effet, ce pays a décidé de faciliter ses conditions de l’immigration pour et d’assouplir les règles de l’octroi du permis de travail pour les travailleurs étrangers. Ainsi, les ressortissants étrangers seront soumis à des procédures plus faciles quand ils envisagent de demander un permis de travail.

En 2022, la Suisse a enregistré le taux de chômage le plus bas depuis 20 ans. En effet, ce dernier s’élevait à 2.1 % alors qu’il a été estimé, en 2021, à 2.6 %.

| À LIRE AUSSI : Pénurie de main d’œuvre : le Danemark revoit sa politique d’immigration

Octroi des permis de travail : la Suisse revoit ses conditions

Dans ce sillage, le département fédéral de la justice et de la police a décidé de mettre en place de nombreuses mesures pour éliminer les obstacles administratifs qui freine la procédure de l’octroi des permis de travail pour des étrangers qualifiés.

Par ailleurs, pour faciliter le processus d’octroi de cette catégorie de permis, le besoin en spécialistes qualifiés dans des secteurs impactés par la crise de main d’œuvre sera dorénavant pris en compte. Les étrangers qualifiés qui se trouvent en Suisse avec un permis de séjour peuvent également obtenir une autorisation simplifiée pour passer d’une activité salariale à une activité indépendante.

Certaines demandes de permis de travail ont été raccourcies et faciliter de manière à ne plus nécessiter l’approbation de la Confédération. En revanche, la possibilité de rendre le traitement des demandes de permis de travail en suisse encore plus rapide a été rejetée par les autorités concernées.

| À LIRE AUSSI :

>> Visa Schengen pour les Algériens : l’UE envisage de simplifier les procédures

>> USA : les détenteurs de visa touristique peuvent postuler à un emploi