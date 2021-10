Immigration : la Belgique ouvre ses portes aux travailleurs algériens

Le chômage est un problème qui touche beaucoup de pays, notamment ceux du Maghreb. Selon des statistiques récentes, le taux de chômage en Algérie a atteint environ 14 % en 2018 et 2020 et les études montrent qu’il devrait augmenter jusqu’à 19% d’ici 2026. Une nouvelle porte prometteuse s’est ouverte pour les personnes en recherche d’emploi, c’est le recrutement international, de quoi joindre l’utile à l’agréable.

En effet, cette solution est une carte gagnante pour les personnes qui rêveraient de s’installer à l’étranger compte tenu du besoin croissant des pays étrangers en terme d’effectif. Un réel problème auquel beaucoup de pays font face à l’instar du Canada qui a lancé une mission de recrutement dans plusieurs secteurs dont la santé et les services sociaux ou encore l’Angleterre qui offre des emplois dans le domaine de la boucherie.

Certains pourraient se montrer réticents à ce genre d’offre, raison pour laquelle les pays prêts à accueillir des travailleurs de l’étranger mettent en place des programmes d’immigration avantageux afin de les rassurer et leur promettre un nouveau départ professionnel et une aventure à l’étranger.

C’est autour de la Belgique

Les portes professionnelles ouvertes cette fois-ci sont Belges. En effet, la Belgique plus précisément Bruxelles rejoint la vague du recrutement international. Le pays du surréalisme invite les personnes souhaitant travailler à l’étranger dans plusieurs secteurs allant de la construction, employés de maison de luxe, employés de la petite enfance jusqu’au yachting et coaching privé.

La personne recrutée aura un permis de travail, une résidence temporaire avec la possibilité de demander une résidence permanente sachant que plusieurs emplois proposés assurent un logement. Conditions? rien de freinant : avoir une expérience de pas moins de trois à cinq ans dans le domaine en question, il faut avoir un permis de conduire, il faut également être organisé, sérieux et avoir l’esprit de l’initiative.

Il suffit de se rendre sur ce site internet, sélectionner l’emploi qui vous intéresse et remplir le formulaire présenté et joindre votre Curriculum Vitae (CV). Par la suite un entretien sera organisé si votre profile correspond aux critères, ainsi vous pouvez commencer à écrire les premiers chapitres d’une nouvelle vie professionnelle et ce, sans frontières.