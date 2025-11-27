Immigration, islam, insécurité : “Complément d’enquête” passe CNews sous la loupe

Ce jeudi à 23 heures, l’émission « Complément d’enquête » sur France 2 va décortiquer la stratégie éditoriale de CNews, dans un numéro intitulé « La méthode CNews ». Le reportage analysera, chiffres à l’appui, la place centrale et récurrente qu’occupent les thèmes de l’immigration, de l’islam et de l’insécurité sur la chaîne du groupe Bolloré.

Le documentaire « Complément d’enquête » sur CNews, qui sera diffusé ce soir sur France 2, révèle une citation choque : « à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim, muslim, muslim« .

Cette phrase, attribuée à un ancien reporter de la chaîne, symbolise l’accusation centrale du magazine : « une ligne éditoriale assumée plaçant l’islam, l’immigration et l’insécurité au cœur de la programmation de la chaîne.

🔴Entre succès d’audience, débats musclés et dérapages : CNews, la chaîne d’information en continue la plus regardée de France est aussi la plus sanctionnée du paysage audiovisuel 👉 #Complementdenquete au coeur du modèle Bolloré. ℹ️Ce jeudi à 23h00 sur https://t.co/YC40VBfmKh pic.twitter.com/BkfEEoi7QW — Complément d’enquête (@Cdenquete) November 24, 2025

Le terme immigration apparaît 69 353 fois sur CNews entre 2020 et 2024

Une analyse informatique de la référence de mots, employés à l’antenne, au cœur de la prochaine édition de Complément d’enquête, révèle l’omniprésence de certains thèmes sur CNews. Entre 2020 et 2024, les termes « islam » (30 993 mentions) et « immigration » (69 353 mentions) sont apparus deux à trois fois plus que chez les concurrents, un constat également soutenu par l’étude des bandeaux d’information.

« Complément d’enquête » rappelle que la chaîne a fait l’objet de « huit sanctions et six mises en demeures » de l’Arcom pour des propos tenus sur son antenne.

Par ailleurs, l’émission s’appuie sur une étude de Reporters sans frontières (RSF) qui dénonce la stratégie de CNews : « contourner » le pluralisme en reléguant les interventions des responsables politiques de gauche aux heures de faible écoute.

CNews est-elle une chaîne d’opinion qui fait de la désinformation ? Des accusations récurrentes pour l’antenne du groupe Bolloré malgré des audiences records. 🔎#Complementdenquete a decrypté les dessous du succès de la chaîne d’info en continu la plus regardée de France. pic.twitter.com/vrk9RP8Htj — Complément d’enquête (@Cdenquete) November 27, 2025

Tensions entre Bolloré et France Télé

De nombreux anciens journalistes témoignent dans le documentaire, affirmant que l’instruction donnée par la direction marque un tournant dans la stratégie du groupe Bolloré. Cette évolution contredit la promesse faite en 2015 par Vincent Bolloré après le rachat de I-Télé (devenue CNews en 2017) : « ne pas s’en servir pour faire des sous-entendus politiques ». Dix ans après, « Complément d’enquête » conclut que cette politique éditoriale est désormais clairement affichée.

🔴 Interrogé par notre journaliste, l’ancien secrétaire d’État socialiste André Vallini, aujourd’hui chroniqueur chez CNews, reconnaît que les Français de confession musulmane puissent se sentir « parfois » stigmatisés par la chaîne d’info en continu. 👉#Complementdenquete à 23h00 pic.twitter.com/swXL9BXNp8 — Complément d’enquête (@Cdenquete) November 27, 2025

La date de diffusion du « Complément d’enquête » est stratégique. Depuis début novembre, France Télévisions et Radio France ont attaqué en justice des médias du groupe Bolloré pour « dénigrement ». Ils reprochent un traitement « outrancier et déséquilibré » suite à l’affaire Legrand-Cohen, où la présence de deux de leurs journalistes avec des responsables socialistes a été dénoncée comme un signe de collusion.

Ce contexte tendu est renforcé par la récente création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public (portant sur sa neutralité, son fonctionnement et son financement), initiée par l’UDR (allié au RN).

