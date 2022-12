Immigration illicite : les ministres européens font front commun

L’immigration illégale est au cœur des discussions politiques, en France et en Europe. C’est pour trouver une issue à ce fléau que la ministre de l’Intérieur britannique et ses homologues européens se sont rencontrés pour reprendre les discussions sur la manière de lutter contre l’immigration clandestine.

Ces derniers ont expliqué à quel point la migration irrégulière vers l’Europe est un problème croissant, avec des détections de franchissements irréguliers aux frontières terrestres et maritimes 74 % plus élevées que l’année 2021.

Le jeudi 8 décembre 2022, les Britanniques ont expliqué lors d’une réunion du « Groupe de Calais », que des plans visant à renforcer la coopération pour lutter contre l’immigration clandestine à travers l’Europe et à traduire les passeurs en justice ont été convenus, lors de cette dernière.

De plus, parmi les principales annonces qui ont découlé de cette réunion figure le renforcement de la coopération de la Cellule conjointe de renseignement située à Calais, afin de permettre aux équipes opérationnelles de mieux identifier et répondre aux réseaux criminels.

En outre, Le Royaume-Uni conviendra d’un accord de travail avec Frontex, l’agence européenne des frontières extérieures, pour renforcer ses efforts en amont pour contenir la migration illégale, tandis que d’autres pays se sont également engagés à renforcer leur soutien.

Le Royaume-Uni s’allie à la France pour faire face à l’immigration illégale

Face à l’augmentation des traversées de la Manche en 2022, le Royaume-Uni a déjà mis en place un large éventail de mesures pour s’attaquer au problème à l’échelle internationale, rappelle Le Groupe de Calais. Cela comprend la signature d’un nouvel accord avec la France qui verra pour la première fois des officiers britanniques intégrés dans les opérations françaises dans le cadre d’un accord réciproque, ainsi qu’une augmentation de 40% du nombre d’officiers patrouillant sur les plages françaises, aidant à intensifier les efforts pour détecter et perturber les plans de traversées avant que les migrants ne quittent la France.

La coopération avec la France a permis d’empêcher la traversée de plus de 31 000 migrants via de petites embarcations jusqu’à présent cette année, et le travail des Britanniques avec les forces de l’ordre françaises a permis l’arrestation de 384 passeurs présumés cette année seulement, rappelle encore le Groupe de Calais.