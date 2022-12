Immigration illégale depuis l’Algérie : 1526 harraga disparus en 5 ans

L’Espagne représente l’un des principaux points d’entrée de l’immigration illégale en Europe. Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol, le pays a enregistré près de 30 000 migrants, arrivés sur les côtes espagnoles entre le 1 janvier et 15 décembre 2022. Soit, 23% de moins qu’en 2021.

Par ailleurs, selon le dernier rapport de l’ONG Caminando fronteras, dévoilé le lundi 19 décembre 2022, 11286 migrants sont portés disparus ou morts, entre 2018 et 2022. Ces derniers ont choisi de rejoindre l’Espagne par voie, maritime ou terrestre, soit une moyenne de six migrants par jour.

⚠️ Mueren 11.286 personas en las fronteras españolas en los últimos cinco años. Miles de familias han sido destrozadas por las políticas de control migratorio. #MasacreFrontera pic.twitter.com/AJ3grCBJGW — Caminando Fronteras (@walkingborders) December 19, 2022

Algérie – Espagne, le 2e itinéraire le plus meurtrier

Chaque année, de nombreux jeunes Algériens quittent le pays, pour rejoindre l’Europe via la voie de l’immigration clandestine. Néanmoins, ces dernières années, cette tendance a touché même les personnes âgées, les enfants et les femmes. En effet, parmi les 11286 migrants morts et portés disparus, 377 sont des enfants et 1 272 des femmes.

Toujours selon le bilan de l’ONG Caminando fronteras, l’itinéraire reliant entre les côtes nord-ouest de l’Afrique et l’archipel espagnol des Canaries, représente la route la plus dangereuse de l’immigration clandestine. En deuxième position se classe celle au départ des côtes algériennes.

En effet, selon l’ONG Caminando fronteras l’itinéraire entre l’Algérie et les côtes sud-ouest de l’Espagne figure parmi les plus dangereux. Ce dernier a enregistré près de 1526 décès ou disparitions en seulement cinq ans. Conformément aux témoignages des familles de ces migrants, accordés à l’ONG, les corps de la majorité de ces personnes n’ont pas été retrouvés.

Oran, le point de départ privilégié pour l’immigration clandestine

Cependant, au départ de l’Algérie, il n’y a pas que les migrants algériens qui choisissent cette voie. À titre d’exemple, Oran est devenue la destination privilégiée des migrants clandestins, en provenance des pays du Moyens-Orient et de l’Afrique.

Même si leur nombre reste limité, notamment dans les statistiques de l’immigration clandestine au départ de l’Algérie, la ville d’Oran représente une découverte pour ces migrants qui souhaitent rejoindre le nord de la méditerranée. Ces migrants clandestins parcourent de longues distances et dépenses des sommes colossales rien que pour réussir leur voyage au départ d’Oran.