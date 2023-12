Immigration : France Universités s’oppose au projet de la nouvelle loi

À quelques heures du passage du texte de la loi d’immigration devant la commission mixte qui décidera de son sort, France Université a décidé de frapper d’un nouveau coup le texte de la nouvelle loi d’immigration, examiné par les sénateurs français, le mois de novembre dernier.

Rappelons, en ce lundi 18 décembre 2023, les députés et sénateurs siégeant à la commission mixte vont délibérer au sujet du projet de la nouvelle loi d’immigration « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».

Des mesures inacceptables pour les universités françaises

Cependant, contre toute attente, France Universités, l’entité qui regroupe les dirigeants des universités et des écoles du pays, a publié un communiqué, dans lequel elle réitère « ses très vives réserves » à l’encontre des mesures adoptées au Sénat, en première lecture.

En effet, par ce communiqué, France universités entend rappeler son attachement à la tradition du pays en matière d’accueil des étudiants internationaux. Par ailleurs, pour France Universités, exiger une « caution de retour », pour les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs cursus en France, va à l’encontre des valeurs de la République. « C’est une insulte aux Lumières dont il a été rappelé à juste titre, dans des circonstances dramatiques, qu’en France, elles ne s’éteignent jamais », déclare l’entité dans son communiqué.

La communauté étudiante s’oppose à la nouvelle loi d’immigration

Caution de retour, droits d’inscriptions majorés… Les dirigeants des universités françaises considèrent que ces mesures ne feraient que marchandiser l’enseignement supérieur français et accentuer la précarité financière des étudiants internationaux en France.

De son côté, la communauté étudiante en France semble être du même avis que ces universités. Dans un communiqué publié en ce lundi, l’Union étudiante dénonce un texte de loi « plus dure, plus xénophobe et plus raciste » à l’encontre des étudiants étrangers.

🚨 Loi immigration : les étudiant·es étranger·es en danger ! L'alliance LR-RN-Macronie veut retirer des aides sociales pour les étudiant·es étranger·es, instaurer une "caution de retour" et augmenter leurs frais d'inscription x16. Il est urgent d'agir ⤵️ pic.twitter.com/rVD5sLuXVf — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) December 18, 2023

| À LIRE AUSSI :

>> « Marseille est la plus grande ville algérienne en France », le maire Benoît Payan

>> Déclin du niveau scolaire en France : la faute de l’immigration ? (Rapport PISA)