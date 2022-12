Immigration-France : les sans-papiers envahissent les rues de Paris

L’immigration est parmi les sujets qui font jaser en France. En effet, entre une extrême droite en ascension et un président qui revendique « l’humanité », la situation semble compliquée. D’ailleurs, même le projet de loi sur l’immigration n’a pas fait l’unanimité auprès des immigrants. Eux qui estiment qu’il s’agit d’une décision injuste à leur égard.

Dans ce sillage, on rappellera que le projet de la loi sur l’immigration, qui doit être déposé début 2023, stipule la création d’un titre de séjour pour une catégorie spécifique des immigrants. En effet, il est question des travailleurs sans-papiers dans les métiers « en tension ». En d’autres termes, les métiers qui manquent de main-d’œuvre. Visiblement, le texte de Gérald Darmanin n’a pas été au goût des immigrants.

Ceux-ci ont rejeté globalement et dans le détail ladite loi. À vrai dire, les principaux concernés par cette décision estiment qu’elle était prise sous la pression de l’extrême droite, en vue de réduire les tensions à ce sujet. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que depuis 2017 la droite et l’extrême droite ont fait de l’immigration leur principale préoccupation et une arme contre Emmanuel Macron et son gouvernement.

Des milliers d’immigrants sont descendus dans la rue

« On bosse ici, on vit ici, on reste ici », « D’où que l’on vienne, où que l’on soit née, notre pays s’appelle solidarité », c’est ainsi que les sans papiers ont décidé de faire entendre leur voix ! En effet, quelques milliers de personnes sont descendus dans la rue ce dimanche à Paris pour manifester leur opposition à la nouvelle loi.

En réponse à l’appel des syndicats et des associations d’aide, plusieurs militants ont envahi les rues de Paris entre la Porte de la Chapelle et la place de la République. Et ce, en coïncidence avec la journée internationale des migrants. Parmi les principales revendications, « une régularisation des sans-papiers durable et large ». Et non pas « une régularisation a minima », comme le déclare Isabelle Enjalbert, présidente de la Cimade Ile-de-France.

Donc vous l’aurez certainement compris, les polémiques au sujet des immigrants en France ne semblent pas sur le point de s’arrêter. Au moins avant de trouver un terrain d’entente entre toutes les parties au conflit.