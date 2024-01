Immigration France : le nombre d’expulsions des Maghrébins en hausse de 30%

Deux semaines après l’adoption de la nouvelle loi d’immigration, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a dressé le premier bilan de l’application de ce nouveau texte « ferme et fort », voté, le mois de décembre dernier, par la commission mixte paritaire.

En effet, la nouvelle loi de Darmanin, qui veut mieux intégrer les étrangers et expulser ceux qui commettent des actes de délinquance, commence visiblement à faire son effet.

4686 délinquants étrangers expulsés de la France en 2023

Un total de 4686 délinquants étrangers ont été renvoyés dans leurs pays d’origine en 2023, a fait savoir, le ministre de l’Intérieur français à l’AFP, deux semaines après l’adoption de la loi qui prévoit de faciliter l’éloignement des délinquants étrangers.

Dans le détail, ce chiffre correspond à une hausse de 30% par rapport à 3 615 en 2022 et 1 800 en 2021, a indiqué Gérald Darmanin dans sa déclaration. Les principales zones de ces personnes expulsées sont. Dans l’ordre, le Maghreb, l’Afrique subsaharienne et l’Europe centrale. Précisons, que ce chiffre correspond aux éloignements effectifs à la sortie des centres de rétentions administratifs et à l’exécution des arrêtés ministériels d’expulsion.

EXPULSIONS DES ETRANGERS DÉLINQUANTS EN HAUSSE En 2023, conformément aux consignes de grande fermeté du Président de la République, 4686 étrangers délinquants ont été reconduits dans leur pays d’origine, soit 30% de plus qu’en 2022 et plus du double du nombre de 2021. A partir… https://t.co/R5H0lolzyk — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 4, 2024

Par ailleurs, Darmanin a réuni, en ce jeudi, les préfets pour leur demander d’accélérer en la matière grâce à l’apport de la nouvelle loi d’immigration et s’est « félicité » de ce premier plan. Rappelons, ces expulsions ne concernent pas les personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Pour rappel, fin décembre dernier, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont saisi le Conseil constitutionnel. En effet, ce dernier doit encore statuer le texte qui prévoit d’expulser les étrangers délinquants en situation régulière, y compris ceux arrivés en France avant l’âge de 13 ans ou ayant un conjoint français, avant d’être promulgué.

