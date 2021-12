Immigration estudiantine : l’arnaque des agences en vogue ?

De nos jours, le monde n’a plus de frontières. De nouveaux métiers naissent et s’entremêlent avec les anciens, créant des emplois et réalisant des rêves, même ceux les plus fous. Tel le métier d’influenceur, où les personnes ayant une large notoriété sur les réseaux sociaux deviennent porte-étendard des marques. Néanmoins, lorsque leurs services sont sollicités et utilisés à mauvais escient, ce « monde des paillettes » cède sa place à l’arnaque.

C’est le triste scénario que beaucoup d’étudiants ont connu récemment. En effet, l’immigration estudiantine est une véritable opportunité de s’épanouir, apprendre et évoluer à l’étranger. Or, les tarifs et les procédures peuvent se révéler décourageants pour les étudiants dont les parents sacrifient leurs économies et épargnes pour réaliser le rêve de leur progéniture. Tout cela semble noble, jusqu’à ce que des agences malintentionnées qui promettent monts et merveilles aux étudiants, les prennent pour des proies et les arnaquent, sans scrupule.

Dernièrement, plusieurs agences qui proposent de s’occuper des procédures de l’immigration estudiantine du début jusqu’à la fin sont au cœur d’une polémique. Des étudiants qui se sont engagés avec les agences en question ont dénoncé une grosse escroquerie: des papiers, des visas, des billets, des codes et surtout des promesses faussaires.

Arnaque en masse et en millions

Les internautes sont restés bouche bée ces deux derniers jours devant les témoignages des étudiants arnaqués. Des sommes astronomiques ont été dépensées pour des promesses à dormir debout. Les étudiants ont été surpris par des écoles non-agréées, des hôtels non-réservés, de faux billets, des visas trafiqués que les agences ont monté de toute pièce pour encaisser des liasses d’argents au détriment du sort et du futur de ces jeunes.

Ces victimes se sont donc retrouvées livrées à elles-mêmes dans des pays étrangers où ils ne connaissent rien ni personne. Des lives se sont enchaînés avec les victimes et les influenceurs qui ont « vendu » par intérim les rêves de ces agences, des reçus de paiement, des visas touristiques et des histoires poignantes ont été racontées, au vu et au su d’un responsable de l’une de ces agences qui s’est dédouané de tout ce qu’on lui reproche.

Quelle immigration « safe » pour les étudiants ?

En dépit de toutes ces arnaques et escroqueries, il existe des voies « safe » pour immigrer et poursuivre ses études à l’étranger. En effet, les sites gouvernementaux fournissent toutes les informations nécessaires, étudient vos dossiers et vous expliquent les procédures étape par étape, et ce, sans médiation aucune.

Les étudiants intéressés peuvent se renseigner en toute sécurité auprès des ambassades ou encore contacter l es services de l’immigration qui les informent des concours destinés aux étudiants.

Au vu de l’ampleur que cette histoire a prise, y aura t-il des poursuites judiciaires ? cette histoire marque-t-elle la fin des oligarques qui se cachent derrière des publicités prestigieuses de leur agences frauduleuses ?