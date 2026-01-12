Immigration en Italie : un quota record de visas de travail prévu entre 2026 et 2028

L’Italie s’apprête à franchir un cap majeur dans sa politique migratoire. Pour faire face à des pénuries persistantes de main-d’œuvre et soutenir son développement économique, le gouvernement italien a dévoilé un nouveau plan triennal prévoyant la délivrance de 500 000 visas de travail sur la période 2026-2028.

Ce programme, publié au Journal officiel le 31 décembre et présenté officiellement le 8 janvier par les ministres de l’Intérieur et du Travail, remplace le précédent dispositif qui prévoyait 452 000 visas entre 2023 et 2025.

Répartition ciblée selon les besoins du marché

Sur les 500 000 visas annoncés, 267 000 seront réservés aux emplois saisonniers. Ces visas concernent principalement l’agriculture et le tourisme, deux secteurs clés de l’économie italienne, fortement dépendants d’une main-d’œuvre temporaire pendant les périodes de forte activité. Chaque année, de nombreuses exploitations agricoles et entreprises touristiques peinent à recruter localement, ce qui rend ces visas essentiels.

Le reste du quota, soit 230 550 visas, sera attribué aux travailleurs non saisonniers. Ces postes concernent notamment la construction, la logistique, l’industrie de pointe, les services et certaines professions techniques. Le plan inclut aussi des travailleurs indépendants, avec pour objectif d’attirer des compétences jugées stratégiques pour la croissance économique du pays.

Système mieux encadré pour éviter les blocages

Afin de fluidifier les procédures, les autorités italiennes ont introduit plusieurs nouveautés. Les demandes de visa ne seront désormais traitées qu’une fois les quotas officiellement ouverts, afin de limiter les retards et les embouteillages administratifs observés par le passé.

Autre mesure importante : une limite de trois demandes par foyer a été instaurée pour l’embauche d’aidants, afin de lutter contre les abus et les parrainages fictifs. Par ailleurs, des dispositifs de sécurité numérique seront renforcés sur le portail d’immigration pour empêcher les tentatives de fraude ou l’utilisation de robots lors du dépôt des dossiers.

Opportunité pour entreprises et travailleurs étrangers

Ce plan triennal offre une meilleure visibilité aux entreprises italiennes, qui pourront anticiper leurs besoins en recrutement sur plusieurs années. Fini la course contre la montre lors des journées d’ouverture des quotas : les employeurs pourront planifier leurs démarches plus sereinement.

Pour les candidats étrangers, cette réforme représente également une véritable opportunité d’accès légal au marché du travail italien, à condition de bien préparer son dossier. Des services spécialisés, comme VisaHQ, accompagnent les entreprises et les travailleurs dans la constitution des demandes et le suivi des quotas disponibles.

Lorsque les quotas sont complets, des alternatives existent, comme la Carte bleue européenne ou le visa pour nomades numériques. Toutefois, ces options imposent souvent des niveaux de salaire plus élevés, ce qui peut freiner certains employeurs. Les autorités recommandent donc de déposer les demandes dès l’ouverture des quotas non saisonniers, prévue le 16 février, afin de maximiser les chances d’acceptation.

