Immigration en France : vers un permis à points pour les étrangers ?

La question de l’immigration crée toujours la polémique en France. Il y a peu Gerald Darmanin a pris une décision très significative : celle de faire évacuer un camp de migrants à Paris qui abritait près de 800 réfugiés. Une décision qui en a fait réagir plus d’un.

En effet, invité ce vendredi 16 décembre 2022 sur CNEWS, le ministre de l’intérieur Patrick Stefanini a réagi sur ce projet de loi immigration et a apporté son avis la possible mise en place d’un « permis de séjour à points » destiné aux étrangers.

Patrick Stefanini : la carte de résident de 10 ans était une erreur

Le ministre de l’intérieur revient sur l’une des dispositions prise par la France il y a déjà quelques années : la carte de résident attribuée aux étrangers qui viennent en France. Cette carte de dix ans est selon lui « une erreur ». Il a en effet affirmé sur le même plateau : « il y a le constat que la France a sans doute fait une erreur en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir. On a décidé d’instituer une carte de résident, valable dix ans ».

Il ajoute que même si cela avait pour but de faciliter l’intégration dans un premier temps, le résultat n’est pas celui escompté.

Permis à point : qu’en est-il de ce projet ?

Patrick Stefanini explique que ce permis a point il y a une idée très structurée : « chaque étranger qui arrive en France doit faire la démonstration qu’il veut s’intégrer dans notre pays». En d’autres termes, rien n’est acquis et l’étranger doit sans cesse prouver sa bonne foi.

Afin d’étoffer ce projet, Gerald Darmanin pourrait éventuellement « s’inspirer » d’une proposition d’Aurelien Pradié. Cette proposition est simple, et consiste en la mise en place d’un permis probatoire, valable cette fois ci trois ans avec la possibilité d’étre renouveler à la condition d’une évaluation dite positive au risque que l’étranger se voit retirer son premier de séjour.