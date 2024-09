Immigration en France: Bruno Retailleau se dit favorable à revoir « certains accords avec l’Algérie »

Aussitôt élu nouveau ministre de l’Intérieur en France, Bruno Retailleau a dévoilé ses intentions de mobiliser tous les moyens pour faire baisser l’immigration en France et se dit favorable à l’idée que « le gouvernement revienne sur certains accords avec l’Algérie« .

Invité du journal télévisé de TF1, le nouveau ministre Bruno Retailleau a évoqué le sujet brûlant de l’immigration, qu’il compte faire baisser par tous les moyens, notamment en rétablissant « le délit de séjour régulier« , supprimé sous la présidence de François Hollande.

Le nouveau ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau veut faire baisser l’immigration en France

L’ancien chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, veut établir de l’ordre dans le dossier de l’immigration clandestine. Pour ce faire, il va réunir dans quelques jours les préfets des dix départements « où il y a un désordre migratoire pour leur demander d’expulser plus et de régulariser moins« , précise-t-il avant d’ajouter qu’il est prêt à aller assez loin.

Par ailleurs, dans la suite de sa liste des priorités, Retailleau propose d’établir une sorte d’alliance avec les pays qui veulent plus de fermeté sur l’immigration. Il évoque, aussi, la réforme de l’aide médicale d’État, une aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière en France de bénéficier d’un accès gratuit aux soins médicaux.

Selon lui, « la France a un souci, c’est que nous sommes un des pays européens qui a donné le plus d’avantages. Et moi, je ne veux pas que la France se singularise, que la France soit le pays le plus attractif d’Europe pour un certain nombre de prestations sociales, d’accès aux soins« .

#Gouvernement | @BrunoRetailleau a été nommé ministre de l’Intérieur, @NDaragon ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien et @OthmanNasrou secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. https://t.co/C7yy1rtZFH — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) September 23, 2024

Retailleau se dit favorable à l’idée que le gouvernement revienne sur certains accords avec l’Algérie

Évoquant les 35 articles censurés de la loi immigration, le ministre de l’Intérieur français déclare qu’il faudrait rétablir « le délit de séjour irrégulier » supprimé par François Hollande. « Je suis désolé, quand on entre illégalement en France, c’est contre la loi » s’est-il justifié.

Au sujet des obligations de quitter le territoire français, dites aussi OQTF, Retailleau indique qu’il y a eu des abus, pour que seulement 7% de ces décisions soient appliquées. Pour lui, il faudrait, désormais, amplifier en s’appuyant sur des lois.

Dans son discours, Bruno Retailleau évoque aussi les accords de 1968. En effet, il se dit favorable à l’idée que le gouvernement français revienne sur certains accords avec l’Algérie. Dans ce sillage, il fait référence aux accords qui facilitent l’immigration des ressortissants algériens en France.

Il suggère, aussi, d’établir « des accords avec les pays du Maghreb pour qu’il puisse y avoir une rétention de l’immigration« .

