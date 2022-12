L’immigration est au cœur des débats sociaux et politiques. Le sujet est important et l’avis des dirigeants quant aux restrictions ou la fermeté divergent.

C’est dans ce contexte que la Première Ministre française, Elisabeth Borne s’est exprimé ce mardi en ouvrant un débat sur l’immigration à l’Assemblée nationale.

Elle a expliqué qu’elle voulait trouver un juste milieu à la situation actuelle, en alliant « fermeté » et « humanité ».

Expulsions : Elisabeth Borne veut accélérer les procédures

La première ministre française a voulu prendre les devants et mettre les choses au clair avant que « l’extrême droite ne tente une nouvelle manipulation ».

Elle a donc expliqué que ces actions visent à tendre vers la régularisation de certaines personnes uniquement, et qu’il faut, en parallèle « accélérer les les procédures d’expulsions ». Elisabeth Borne a tenu à réaffirmé la fermeté à laquelle elle compte avoir recours, expliquant qu’elle sera « intraitable » avec les étrangers délinquants, même si leur situation est « régulière »

Pour se faire, les procédures d’expulsions doivent être accélérées et des mesures « être prises contre les étrangers qui commettent des infractions graves, quelle que soit leur situation ».

Immigration zéro : quel est la position de la première ministre ?

Comme énoncé précédemment, Elisabeth Borne veut aller fermeté et humanité afin de trouver une façon de procéder dite modérée.

C’est dans cette optique qu’elle a réfuté dans un temps, l’idée de de l’immigration zéro. Selon elle, la France doit maintenir sa politique d’asile mais être plus sélective en disant qui le pays veut accueillir et qui « il ne veut pas ».

S’orienter vers une politique d’immigration zéro ne serait ni bénéfique, ni réalisable pour la France et il serait préférable, selon la responsable, de s’orienter vers une immigration « régulée et maîtrisée ».

De plus, elle révèle que l’un des objectifs est de « mieux accueillir ceux qui restent ». Le but serait donc de régulariser les personnes qui sont sur le territoire français depuis un temps conséquent, et qui travaillent.