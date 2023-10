Immigration en Europe : voici le nombre d’Algériens expulsés pendant le 2ᵉ trimestre 2023

Le combat contre l’immigration illégale se poursuit en Europe. Les derniers chiffres d’EuroStat, montrent une augmentation de 29% du nombre des expulsions des ressortissants des piers tiers. En effet, plus de 26 600 personnes ont été expulsées au cours du deuxième trimestre de l’année 2023.

Selon le dernier rapport de l’office européenne des statistiques, 105 865 ressortissants étrangers des piers tiers, ont reçu des ordonnances d’expulsion du territoire européen au cours du deuxième trimestre de l’année en cours.

Immigration en Europe : voici le nombre des expulsions pour le 2ᵉ trimestre de 2023

Le podium des peuples les plus expulsés est occupé par les peuples algériens et marocains qui représentent chacun une portion de 8% parmi ces expulsions, suivis par les Turques en troisième place, avec un taux de 5%. La quatrième place revient aux ressortissants géorgiens avec 5% et la 5ᵉ position du podium aux Afghans, avec un taux de 4%.

Par ailleurs, les chiffres communiqués par l’office européenne des statiques montrent que trois pays sont à l’origine de la majorité de ces expulsions. À commencer par La France qui arrive en tête de ce classement avec un total de 34 810 expulsés.

La deuxième place appartient à l’Allemagne avec plus de 10 600 personnes expulsées, suivis par la Grèce qui a exprimé plus de 7000 ordres d’expulsion au cours du deuxième trimestre de l’année 2023.

Le bilan d’EuroStat fait état aussi d’un total de 27 880 ressortissants non européena ont choisi un autre pays pour quitter l’Europe. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés en Allemagne (3 805), en France (3 005) et en Suède (2 690).

Ces statistiques reflètent à quel point les pays membres de l’union européen sont prêts à durcir davantage les conditions de leurs politiques d’immigration pour lutter contre l’immigration clandestine. Et ce, malgré la crise de mains d’œuvre qui touche de nombreux pays dans le monde.

