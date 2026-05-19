Immigration en Espagne : Madrid relance les renvois forcés d’Algériens sans-papiers

Après des mois de crise diplomatique autour du Sahara occidental, l’Espagne et l’Algérie amorcent un tournant majeur. Un document officiel révélé par ABC confirme que la police espagnole est à nouveau autorisée à rapatrier les ressortissants algériens en situation irrégulière. Paradoxalement, ce nouveau protocole s’inscrit dans un contexte de régularisation massive, offrant à des milliers de migrants une chance inédite de stabiliser leur statut légal.

Le document daté du 4 mai est adressé à tous les hauts responsables de la police et concerne « la reprise des opérations d’expulsion vers l’Algérie« .

« Après de longues négociations menées par ce Commissariat général et d’autres services du ministère de l’Intérieur, la situation qui empêchait l’expulsion des citoyens algériens en situation irrégulière a été résolue », précise encore le document.

L’Espagne reprend l’expulsion d’Algériens en situation irrégulière

Le communiqué indique que dès la réception de la note, les autorités compétentes pourront saisir la justice espagnole en vue de placer en centres de rétention administratifs les Algériens dont le rapatriement est jugé opportun. Par conséquent, l’Unité centrale de rapatriement supervise les opérations de renvoi forcé, notamment : le lieu de détention, le port de départ et le nombre de personne détenues simultannement.

« Cette unité distribuera des adresses électroniques pour recevoir et envoyer des documents de ces personnes et des adresses électroniques consulaires pour mener des vidéoconférences pour les entretiens d’identification (qui étaient auparavant menés en personne) », précise le document.

Pour rappel, cette décision intervient alors que l’Espagne s’apprête à régulariser 500 000 ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Les 5 mineurs algériens rapatriés

L’une des plus importantes communautés algériennes en Espagne est concentrée à Alicante. C’est précisément dans cette région que de longues files d’immigrants se forment pour se renseigner sur les démarches à suivre dans le cadre de cette opération de régularisation massive, mise en place par le gouvernement de Pédro Sanchez.

Pour rappel, il y a quelques jours, l’Espagne a décidé de rapatrier cinq des sept mineurs algériens ayant rejoint Ibiza clandestinement. En effet, ils ont finalement rejoint leurs familles conformément à un accord entre Madrid et Alger. D’ailleurs, cette décision a provoqué une certaine controverse en raison de l’âge de ces migrants.

Le rapatriement des migrants illégaux a toujours été un problème pour la police espagnole. Les centres de rétention étant saturés, les migrants se retrouvent souvent dans la rue.

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