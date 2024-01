Immigration en Espagne : le nombre de harraga disparus en mer bat un record en 2023

Nombreux sont les Algériens qui osent prendre le risque d’une embarcation de fortune et de tenter de rejoindre l’entre rive de la Méditerranée par voie de l’immigration clandestine. Si certains réussissent à rejoindre l’Espagne, d’autres périssent en mer.

Le nombre des arrivées illégales en Espagne a presque doublé en 2023. C’est ce qui ressort d’un rapport de l’ONG espagnole, Caminando Fronteras, publié le mardi 9 janvier 2024.

🚨 El año 2023 ha sido el más mortífero en las fronteras españolas: 6.618 personas ha muerto en su intento de cruzarlas. #DerechoAlaVida2023 #VictimasFronteras2023 pic.twitter.com/XJkVO6LDRe — Caminando Fronteras (@walkingborders) January 9, 2024

Plus de 6 618 personnes disparues en Méditerranée en 2023

Selon ce rapport, au moins 6618 migrants sont morts ou disparus, en mer de la Méditerranée, en 2023, en tentant de rejoindre l’Espagne par voie clandestine. Un chiffre qui a augmenté de 177 %, en comparaison avec les chiffres recensés en 2022, soit 18 personnes par jour. Entre 2018 et 2022, l’Espagne a enregistré un total de 11 200 migrants portés disparus.

Ce bond a été justifié par l’afflux sans précédent des migrants clandestins en Espagne. En effet, le rapport de Camimando Fronteras fait état de 56 852 migrants arrivés clandestinement dans l’archipel des Canaries, dont 363 femmes et 384 enfants parmi les victimes comptabilisées l’an dernier.

611 migrants en provenance de l’Algérie et du Maroc disparus en 2023

Parmi ces décès en mer, Camimando Fronteras indique que ces migrants disparus ou morts en tentant de rejoindre l’Espagne, sont partis en premier lieu depuis le Sénégal (3176 personnes). Quant aux Magrébins, ils sont au nombre de 611 migrants, qui embarquent au départ de l’Algérie et le Maroc, disparus en mer.

Ce rapport révèle aussi que la route vers les Îles Canaries est la région qui a enregistré le plus de décès (6007), suivie par la route entre l’Algérie et l’Espagne avec un total de 434 victimes, le détroit de Gibraltar 147 décès et enfin la mer d’Alboran avec 30 victimes. Ces décès sont le résultat de la disparition de 84 bateaux avec toutes les personnes à bord.

