Immigration clandestine : une nouvelle tentative déjouée à Oran

« Il faut vivre en Algérie pour se rendre compte du quotidien de ce pays », telle est la réponse des internautes, sur les réseaux sociaux, sur chaque post parlant des nombreux jeunes Algériens ayant quitté le territoire national, dans l’espoir de rejoindre l’autre côté de la méditerranée.

Malheureusement, de plus en plus de jeunes Algériens font le choix de la mer et prennent le risque d’une embarcation de fortune. Et renoncent à tout lien les reliant avec leur pays natal, quel triste réalité. Chaque semaine, les autorités concernées annoncent des chiffres alarmants, témoignant de ces nombreux Harraga.

Nouvelle tentative d’immigration clandestine déjouée à Oran

Dans ce même sillage, les unités du Groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran ont fait savoir. Le lundi 12 septembre, qu’une nouvelle tentative d’immigration clandestine a été, récemment, déjouée par les éléments de ce corps de sécurité, rapporte, aujourd’hui, APS.

En effet, ces derniers ont reçu des informations portant sur des opérations de Harraga sont organisées à partir des côtes oranaises. À bord de l’une de ses embarcations de plaisance, se retrouvent 36 personnes ayant payé des sommes colossales pour rejoindre les côtes espagnoles. Ces individus seront présentés devant la justice. Et ce, après la clôture de l’enquête qui a été lancée dans le cadre de ses opérations.

Par ailleurs, suite à de différentes opérations menées par les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran. Ces dernières ont réussi à mettre la main sur deux véhicules touristiques, six embarcations de plaisance, 27 bidons d’essence, 9 505 euros, 280 000 dinars algériens. Ainsi que deux boussoles et des téléphones portables, mais aussi 95 comprimés psychotropes.

Plus de 500 harraga ont rejoint l’Espagne, le weekend dernier

Pendant les deux jours du weekend dernier. Les autorités espagnoles ont fait état de plus de 500 harraga ayant rejoint l’Espagne. Dont des Algériens, rapporte le site Info migrant. En effet, ces derniers ont débarqué à partir de l’Algérie vers les côtes andalouses, mais aussi vers l’archipel des Baléares.

Si certains de ses personnes réussissent à atteindre le sol espagnol. D’autres paient leurs vies contre le risque d’une embarcation de plaisance. Tel est le cas pour 13 harraga ayant quitté Chlef le mois d’août dernier. En effet, suite au renversement de leur bateau, plusieurs cadavres ont été repêchés et un seul Harrag sauvé. Les autres sont portés disparus.