Immigration clandestine: un bateau de harraga renversé au large d’Alger

Le phénomène de l’immigration clandestine s’élargit de plus en plus. Un nombre important d’Algériens quitte, chaque année, la rive sud de la méditerranée, pour rejoindre l’Europe et y vivre, sans prendre en considération le risque d’une embarcation illicite.

Les côtés algériennes ont été secouées, une nouvelle fois, par un drame lié à l’immigration irrégulière. En ce lundi 8 aout, l’arabophone Ennahar a rapporté l’information d’un bateau qui s’est renversé près de la plage du Grand rocher. Sise à Hammamet sur la côte ouest d’Alger.

Chavirage d’un bateau d’immigration clandestine au large d’Alger

En effet, six corps appartenant à des migrants présents dans ce bateau ont été repéchés par les gardes côtes algériens. De nationalité différents, ces migrants avaient l’intention de prendre le large pour rejoindre Alicante en partant de la plage du Grand Rocher.

Par ailleurs, six autres personnes, ayant pris la même embarcation ont été transférées en urgence vers l’hôpital de Bainem. Parmi ceux-ci, on compte une femme enceinte. Les gardes côtes algériens et les éléments de la protection civile continuent toujours les opérations de recherches en espérant sauver les autres migrants. Il convient de le préciser que ce bateau transportait environs 20 migrants. Dont l’âge est compris entre 20 et 30 ans.

Le phénomène de l’immigration clandestine toujours en hausse

Vers la fin du mois de juillet dernier, la cellule d’identification des migrants disparus CIPIMD a fait état de plus de 130 migrants algériens sauvés en seulement deux jours. En effet, ces derniers ont été découverts à bord de onze embarcations dans le sud ibérique. Plus précisément au niveau d’Alméria et de Garrucha.

Parmi ces migrants sont présents des hommes de tout âge, mais aussi des femmes et des enfants. Ces personnes ont choisi de dépenser une fortune et de prendre le risque qui découle d’un simple petit bateau. Et ce, uniquement pour rejoindre la rive de l’espoir, l’Espagne.