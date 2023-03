Immigration clandestine : l’UE veut accélérer les expulsions

De nombreux jeunes Algériens choisissent l’immigration clandestine pour tenter de rejoindre l’autre rive de la Méditerranée. Cependant, si certains réussissent à atteindre le sol européen, d’autres meurent noyés en pleine mer, ou finissent par être cités parmi les personnes portées disparues.

Pour rappel, l’an dernier, l’agence européenne des gardes frontière et des gardes côtes et des gardes-côtes a recensé près de 330 000 franchissements irréguliers. Soit une augmentation de 64% par rapport à 2021. Encore plus, les deux naufrages meurtriers survenus en méditerranée, au cours des deux semaines dernières, ont rappelé les intentions de l’union européenne par rapport à la question migratoire.

Europe : 340000 décisions d’expulsion en 2022

L’Union européenne a exhorté ses membres à expulsion davantage les migrants qui ont rejoint ses pays sans autorisation. En cette occasion, UE affirme qu’un migrant clandestin sur cinq sera expulsé et renvoyé vers son pays d’origine.

Dans le même sillage, la commissaire européenne des affaires étrangères, Yva Johanson, a rappelé au parlement européen que l’an dernier le taux de retour des migrants clandestins était de 21%. Et que 340000 décisions d’expulsion ont été prises par les États membres de l’union européenne. Mais uniquement 60% ont été réellement appliquées. Ce taux de retour a des conséquences sur la capacité d’accueil de l’union européenne, mais aussi sur la légitimité du système européen de migration et d’asile. Pour cette même responsable, l’union européenne a bien besoin de l’immigration, mais qui doit se faire d’une manière légale et ordonnée.

À l’exemple des pays qui déploient des efforts contre l’immigration clandestine, l’Italie. En effet, ce pays a récemment annoncé le durcissement des peines à l’encontre des passeurs des migrants clandestins. Et ce, suite au naufrage de 72 migrants survenu fin février dernier.

Dans le même sillage, la France et le Royaume-Uni ont fini par trouver un nouvel accord pour lutter contre l’immigration clandestine. En effet, Londres se prépare pour contribuer à cette lutte avec le versement de 550 millions d’euros. Mais aussi la mobilisation de 500 agents supplémentaires au niveau des côtes françaises.

