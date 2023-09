Immigration clandestine : les autorités démantèlent un réseau de passeurs à Alger

Les services de sécurité algériens ont frappé un grand coup dans la lutte contre l’immigration irrégulière ce jeudi, en démantelant un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées maritimes illégales vers l’Europe. La brigade territoriale d’Alger-plage de la Gendarmerie nationale a dirigé cette opération, qui fait suite à l’arrestation de 24 migrants par les gardes-côtes algériens.

Les enquêtes approfondies qui ont suivi ont conduit à l’identification et à l’arrestation des personnes impliquées dans ces activités illicites. Parmi eux, quatre individus âgés de 22 à 46 ans, qui opéraient comme passeurs. Ces derniers exigeaient la somme astronomique de 60 millions de centimes par personne pour une traversée périlleuse, mettant en lumière l’étendue lucrative de ce commerce clandestin.

Saisies et arrestations par les autorités

L’impact de cette opération ne s’est pas limité à l’arrestation des migrants et des passeurs. Les forces de sécurité ont également saisi un ensemble de matériel essentiel pour la réalisation de ces traversées dangereuses. Une embarcation motorisée a notamment été confisquée, ainsi que plusieurs téléphones portables, susceptibles d’avoir été utilisés pour coordonner ces opérations criminelles.

De plus, les autorités ont saisi un stock de gilets de sauvetage, une quantité significative de carburant, et des éléments cruciaux pour ces voyages à haut risque. Ces saisies, conjuguées aux arrestations, constituent une étape majeure pour entraver, même si ce n’est que temporairement, le flux de migrants illégaux et mettre un frein à ces entreprises hautement dangereuses.

En somme, cette action coordonnée des autorités algériennes est une avancée notable dans la lutte contre l’immigration clandestine et les réseaux criminels qui en profitent. Elle met également en évidence la nécessité de solutions globales pour aborder la question migratoire à l’échelle internationale.