Immigration clandestine : le récit tragique d’un Harrag algérien

Comme tous le monde, les Algériens rêvent toujours d’un avenir dans des meilleures conditions de vie. Des fois, tellement le rêve est fort et ambitieux, ils ne résistent à aucune tentative. Surtout, celle de prendre le large, clandestinement, pour regagner l’autre côté de la méditerranée.

En effet, le phénomène de l’immigration clandestine ne fait que prendre une grande ampleur. Surtout, du côté de nos jeunes algériens, qui ont marre de la routine de ce pays. Par exemple, en 2021, ce sont près de 10000 Algériens qui ont réussi à atteindre les côtes espagnoles. Et ce par le biais des débarquassions clandestines.

Au Nombre de ces jeunes algériens, on retrouve Rafik et Fouad. Agés respectivement de 31 ans et de 25 ans, tous les deux ont décidé de laisser derrières eux la vie à l’Algérienne, rêvant de rejoindre leur frère Billel en Europe. Sans pour autant se soucier des lourdes conséquences qui pourraient y survenir.

Et ce qui c’est passé en une certaines après midi du mois de juillet 2021. Les deux frères ont embarqué à bord d’un Zodiac aux côtés de 17 autres personnes, à Mostaganem à destination de l’Andalousie. Cependant, les conditions climatiques n’étaient pas en leur faveur. Faces aux importantes vagues, leur bateau à commencer à couler. Prise par la panique, une autre migrante accompagnée de son enfant à commencer à hurler, pour la calmer Rafik lui a donner son gilet de sauvetage. Un geste qui lui a coute cher.

L’un des deux algériens disparait au large de la méditerranée

Ne trouvant aucune autre solution de s’accrocher à des bidons d’essence, chacun de son côté. Une solution qui reste temporaire mais pas évidente à supporter.

Par coup de chance, Fouad, le jeune de la fratrie a aperçu plusieurs bateaux passant au large de la méditerranée. Après maintes reprises, celui-ci parvient à arrêter un navire marchand. Le sauvant, ainsi, mais pas son frère. Car, en effet, après plusieurs tentative de recherche personne n’a réussi à trouver Rafik, l’ainé. Depuis, aucune autre nouvelle sur ce dernier.

Il faut savoir que tous ce scénario s’est passé en moins de 24 heures. Le lendemain vers 10h00 du matin, la gendarmerie de Mostaganem a contacté leur deuxième frère Billel, pour lui annoncer la nouvelle. Pris par le chagrin, celui-ci n’a pas su où mettre sa tête, entre soutenir ses parents ou convaincre Fouad à renoncer à son projet d’immigration clandestine.

Il a tenté l’immigration clandestine trois fois

Car, en effet, malgré ce qui s’est passé avec son frère ainé, Fouad n’a pas souhaité laisser tomber ce projet. Surtout ne trouvant aucune motivation pour rester et poursuivre sa vie sur le territoire national, estimant que les condition de vie en Algérie sont assez dure pour lui.

A chaque fois que Fouad tente une nouvelle embarcation clandestine, celui-ci se surprend par les gardes côte algériens. Et pour, aider son frère à réussir son projet, Billel a décidé de financer le voyage de celui-ci en dépensant plus de 5000 euros, pour assurer une immigration clandestine de qualité à celui-ci. C’est ce qu’il a déclaré dans son témoignage à InfoMigrants.

Aujourd’hui, dans l’espoir d’obtenir un jour une nouvelle de son frère Rafik, Fouad poursuit sa vie en France à Nantes. Là où vit Billet, le deuxième de la fratrie.