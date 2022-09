Immigration clandestine: le plan insolite d’un père de famille algérien

De plus en plus d’Algériens quittent le pays par le biais de l’immigration clandestine. En effet, les derniers chiffres présentés par les autorités concernées, indiquent une situation alarmante.

Cependant, si certains réussissent à atteindre les côtes espagnoles, d’autres subissent l’enfer au large de la méditerranée. Malheureusement, c’est le cas de plusieurs Algériens, dont des jeunes, des femmes et même des enfants.

Il vole une importante somme d’argent, un Algérien tente l’immigration clandestine en famille

La dernière tentative d’immigration clandestine remonte à la semaine dernière. En espérant de réussir cette opération, un père de famille a tenté le tout pour le tout. En effet, avant de prendre le risque d’une embarcation clandestine, lui et sa famille, W. toufik a volé une importante somme d’argent lui permettant de réussir son plan.

Selon l’arabophone Ennahar, qui rapporte l’information, la somme volée est estimée à hauteur d’un milliard et demi de centimes. Résident à Alger, ce père de famille s’est dirigé vers Ain Témouchent pour louer une embarcation lui permettant d’atteindre l’autre rive de la méditerranée.

Cependant, le mardi 6 septembre dernier, ce même Algérien a décidé de prendre le large vers l’Espagne, en compagnie de sa famille. Qui compte sa femme, et ses trois enfants, dont le dernier est âgé de 3 ans, précise la même source.

Leur embarcation clandestine tombe en panne de carburant

Toutefois, le destin a fait que l’embarcation louée par cette famille tombe en panne. En effet, après avoir parcouru une certaine distance, en plein milieu de la mer, le bateau de Harraga affiche un manque de carburant. Sauvées par un groupement de gardes-côtes algériens, la famille a été récupérée.

Une enquête a été entamée pour vol et immigration clandestine. Et le père de famille se retrouve, actuellement, en garde à vue. Et ce, dans l’attente d’une décision qui sera prise en son encontre.