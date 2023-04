Immigration clandestine en Méditerranée : déjà des centaines de morts depuis janvier 2023 (OIM)

L’Organisation internationale pour les migrations des Nations unies (OIM) a signalé 441 décédés en Méditerranée centrale entre janvier et mars 2023. L’OIM révèle que la moitié des décès étaient dus à des retards dans les opérations de secours ou à l’absence totale de secours et décrit ce nombre comme étant le plus meurtrier depuis 2017.

Le directeur de l’organisation, Antonio Vitorino, a appelé les autorités des pays méditerranéens à mener davantage d’opérations de recherche et de sauvetage pour répondre à cette crise humanitaire.

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, a annoncé que le nombre de personnes cherchant à entrer illégalement dans l’Union européenne par la Méditerranée avait triplé par rapport à l’année précédente. 54 000 passages illégaux ont été enregistrés au premier trimestre 2023.

Il est à noter que cette voie médiane de la Méditerranée représente plus de la moitié de ces passages illégaux, avec près de 28 000 arrivées depuis le début de l’année jusqu’à la fin mars.

Renforcement des mesures par l’UE pour luter contre l’immigration clandestine

La commission des libertés civiles du Parlement européen avait récemment pris une décision qui vise à durcir les procédures d’enregistrement des immigrants clandestins et à accélérer le traitement des demandes d’asile.

Cette manoeuvre ne concerne que les ressortissants de pays tiers seront soumis à des investigations plus poussées lors de leur arrivée, afin de constituer un dossier complet comportant toutes les informations nécessaires à la délibération finale. L’objectif étant de renforcer les contrôles des autorités sur les personnes concernées.

Ces règles s’appliqueront à tous les immigrants qui ne remplissent pas les conditions d’entrée aux frontières de l’Union européenne, y compris ceux qui réussissent à entrer sur le sol européen, ainsi que les personnes faisant une demande d’asile aux postes-frontières.