Immigration clandestine : démantèlement d’un réseau et arrestation de 10 personnes à Boumerdès

La police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Boumerdès a réussi à contrecarrer une tentative illégale de migration clandestine impliquant 10 personnes. L’information a été rapportée par une source issue de la sûreté de la wilaya ce mercredi.

Un plan d’immigration clandestine par voie maritime a récemment été découvert et a mené à l’arrestation de 10 individus âgés de 30 à 40 ans, originaires de différentes régions de Boumerdès, dont les organisateurs de cette opération.

La suspicion des policiers est survenue lors d’une patrouille dans la ville, lorsqu’ils ont remarqué un groupe de quatre personnes à bord d’un bateau. Une fouille du bateau a permis aux forces de sécurité de découvrir des sommes d’argent en monnaie nationale et étrangère, estimées à 1 460 euros et plus de 3 millions de dinars.

Suite à l’interrogatoire des quatre personnes arrêtées à bord du bateau, celles-ci ont avoué leur intention d’organiser une traversée illégale de la mer. Les forces de sécurité ont alors procédé à l’arrestation des autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette opération illégale.

Afin de clore les procédures d’enquête, les autorités compétentes ont constitué des dossiers judiciaires contre les dix suspects, et ils ont été présentés devant la justice après avoir été dépouillés de l’argent en leur possession, ainsi que du bateau, selon la même source.

Un autre réseau démantelé quelques semaines auparavant

La police espagnole avait annoncé la démantèlement d’un réseau criminel qui a facilité l’entrée illégale de plus de 200 migrants syriens ou algériens en Espagne depuis l’Algérie.

Selon un communiqué de la police espagnole, cette organisation criminelle transnationale opérait à partir de la Libye et de l’Espagne, avec des cellules actives également au Soudan, au Libéria et en Algérie.

Dans le cadre d’une opération conjointe menée en collaboration avec Europol, les autorités allemandes et norvégiennes, quinze personnes ont été arrêtées dans le sud de l’Espagne, dont treize ont été placées en garde à vue.

L’enquête a révélé que cette organisation, impliquée également dans le trafic de drogue et d’armes, utilisait des embarcations rapides pilotées par des individus armés pour faire entrer clandestinement « plus de 200 migrants » en Espagne depuis l’Algérie. Leurs tarifs variaient entre 7 000 et 20 000 euros par personne pour la traversée périlleuse de la Méditerranée.