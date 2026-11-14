Immigration clandestine : plus de 4 milliards de centimes saisis et 7 suspects arrêtés

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un réseau présumé spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par voie maritime. Sept individus ont été arrêtés, dont le principal suspect présenté comme le cerveau de cette activité. Les enquêteurs ont également saisi cinq embarcations, trois moteurs marins et plusieurs véhicules.

La police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beïda a procédé à l’arrestation de sept personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’organisation de traversées clandestines par voie maritime, au sein d’un groupe criminel organisé.

Selon un communiqué de la Sûreté de la wilaya d’Alger, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte après l’exploitation de renseignements faisant état des activités d’un groupe d’individus spécialisés dans l’organisation de départs clandestins à bord d’embarcations équipées de moteurs marins, moyennant des sommes d’argent.

Agissant sous la supervision du parquet territorialement compétent, les enquêteurs ont mis en place un dispositif opérationnel qui leur a permis d’identifier les membres présumés du réseau et de procéder à leur interpellation.

Parmi les sept personnes arrêtées figure le principal suspect, présenté par les services de sécurité comme le présumé cerveau de l’organisation de ces traversées clandestines.

5 bateaux et 3 moteurs marins saisis

L’opération a également permis la saisie d’un important matériel utilisé présumément dans l’organisation de ces départs clandestins.

Les policiers ont notamment récupéré cinq embarcations, trois moteurs marins, trois véhicules touristiques ainsi que 13 bidons d’essence.

Selon la police, la valeur financière des biens saisis dépasse les quatre milliards de centimes, soit plus de 40 millions de dinars algériens.

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Les sept suspects présentés devant la justice

À l’issue de l’enquête, les services de police ont présenté les sept mis en cause devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba, dans le cadre d’un dossier de procédure pénale.

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La justice les poursuit pour plusieurs faits présumés, notamment la constitution d’une association de malfaiteurs, l’organisation de l’émigration clandestine dans le cadre d’un groupe criminel organisé, le trafic de migrants, ainsi que la détention de substances psychotropes destinées à la vente et à la mise à disposition d’autrui.

Les poursuites portent également sur des faits présumés de blanchiment d’argent.

L’affaire suit désormais son cours devant les autorités judiciaires compétentes.