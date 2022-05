Immigration clandestine : 11 harragas morts au large de Tipaza

Jeunes et vieux, femmes comme enfants, des milliers d’Algériens tentent chaque jour, au péril de leur vie, de quitter illégalement le pays pour rejoindre l’eldorado européen. Si les plus chanceux parviendront à bon port, certains finiront par se noyer, tandis que d’autres seront déclarés disparus, sans que leur famille ne puisse faire leur deuil.

Voilà le nouveau drame qui a bouleversé l’Algérie. Au moins 11 morts ont été recensés en 24 heures au large de la côte algérienne. En effet, 11 Harragas, en majorité des jeunes, ont trouvé la mort dans des conditions tragiques en essayant de rejoindre, à bord d’embarcations improvisées, les côtes européennes.

À Tipaza, les opérations de sauvetage entreprises hier, dimanche 15 mai 2022, ont permis de repêcher les cadavres de 11 harragas. Ces malheureux sont morts en prenant la mer à bord d’un bateau motorisé dans le but d’atteindre les îles Baléares. Cette embarcation transportait un minimum de 16 harragas y compris des femmes et des mineurs. Par ailleurs, 5 personnes sont encore portées disparues et sont encore activement recherchées par les garde-côtes algériens.

De son côté, Francisco Jose Clemente Martin, membre du Centre international pour l’identification des migrants disparus (CIPIMD), a déclaré sur son compte Facebook “ D’après les informations qui nous parviennent 1 patera avec environ 16 personnes a fait naufrage hier soir sur la côte de Tipazza – Algérie :11 morts et 5 disparus “ il continue par insister “Ils portaient femmes et enfants…”

Les Algériens en tête des listes des Harragas vers l’Espagne

«Depuis l’année passée, nous alertons de la venue de migrants d’origine algérienne. Les médias espagnols se sont fait l’écho de la situation des Canaries, alors que nous avons toujours réclamé l’attention sur les couloirs maritimes Algérie-Espagne, extrêmement dangereux. Actuellement, il semblerait qu’un certain intérêt à ce sujet se développe» a déjà déclaré Marie-Ange Colsa, présidente et fondatrice du Centre international pour l’identification des migrants disparus CIPIMD.

Évoquant les chiffres officiels fournis par le ministère de l’Intérieur espagnol, la présidente de l’ONG a révélé qu’au 30 décembre 2021, ce sont plus de 40 100 individus qui ont rejoint l’Espagne à bord de 2 124 bateaux, comparativement aux 26 103 harragas de 1 217 bateaux enregistrés en 2019, ce qui représente une hausse de 53% et 74% respectivement. « La nationalité algérienne occupe le premier rang. La majorité est donc originaire d’Algérie, tandis que les autres personnes qui arrivent aux Canaries sont multinationales », ajoute-t-elle.

Par ailleurs, les gardes côtes algériens ont fait échouer, au cours de la période du 4 au 10 mai 2022, les tentatives d’émigration illicite au niveau du littoral national, et ont porté secours à 172 personnes se trouvant à bord d’embarcations de type artisanal, souligne le MDN dans son communiqué publié le mercredi 11 mai 2022. Au cours de cette période allant du 27 avril au 4 mai dernier, une vingtaine d’autres migrants ont été interpellés et arrêtés par les garde-côtes algériens en tentant de franchir clandestinement la mer Méditerranée.