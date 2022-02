Immigration Canada : tout savoir sur le CAQ

Ces dernières années, le Canada a fait face à une rude épreuve à cause de la pénurie d’effectif dans plusieurs domaines, un obstacle aggravé par la pandémie du Covid-1. Pour y remédier, le pays de la feuille d’érable a ouvert ses portes aux travailleurs étrangers des différentes spécialités, notamment les Maghrébins.

Le recrutement international étant en vogue, il intéresse de plus en plus de personnes qui souhaitent évoluer à l’étranger et se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles. Toutes les provinces canadiennes sont concernées par ce recrutement international. Cependant, celles qui intéressent les Algériens sont généralement les provinces francophones à l’instar du Québec.

Pour entamer cette procédure d’immigration, il faut prévoir certains documents très importants ( relevées de notes, attestations de travail et Curriculum Vitae aux normes canadiennes ..etc) avant de demander et de se voir accorder le sésame, autrement dit le permis de travail.

Qu’est ce que le CAQ ?

Le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) est exigé pour les travailleurs étrangers temporaires mais aussi pour les étudiants qui prévoient de s’établir dans la province québécoise. Un employeur basé au Québec doit absolument avoir un CAQ en plus d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), pour établir l’impact neutre ou positif du recrutement d’un travailleur étranger sur le marché local.

Pour faire la demande, voici les documents exigés : une photo format 35mm x 45mm, photocopie de la page d’identité de votre passeport (celle contenant : photo, signature, date d’expiration et numéro), si vous êtes en rédaction de thèse ou de mémoire, une lettre de votre directeur confirmant la date prévue de fin de vos études, un original récent de votre relevé de notes, votre attestation d’inscription pour la session en cours et, si disponible, pour la session suivante, si vous avez réussi moins de 12 crédits à une ou des sessions d’automne ou d’hiver (incluant les abandons avec ou sans remboursement et les échecs, lettre personnelle signée et datée expliquant chacune des sessions où cela s’est produit, si disponibles, les documents justifiant vos explications et preuves récentes de votre capacité financière

Il convient de noter que les emplois au Québec d’une durée de 30 jours ou moins ne nécessitent pas de CAQ. Ce document délivré par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).