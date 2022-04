Immigration Canada : nouvel assouplissement pour les étudiants étrangers

Au cours des derniers jours, notamment le 22 avril 2022, le ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, a fait part d’un nouveau changement important concernant les étudiants internationaux et leur séjour sur le territoire canadien.

Ces derniers pourront tirer parti des avantages d’une nouvelle politique temporaire qui permettra aux récents diplômés étrangers ayant un statut temporaire en passe d’expirer de prolonger leur séjour au Canada de manière à ce qu’ils puissent poursuivre leur expérience professionnelle et améliorer leurs chances de se voir accorder la résidence permanente.

Par conséquent, à compter de l’été 2022, les anciens étudiants étrangers se trouvant au Canada et disposant d’un permis de travail post-diplôme arrivant à expiration dans la période comprise entre janvier et décembre 2022 bénéficieront d’un nouveau permis de travail dont la durée maximale ne dépassera pas 18 mois. Les modalités de ce programme seront communiquées dans les semaines à venir.

Approximativement, 95 000 permis de travail post-diplôme sont arrivés ou arrivent à échéance entre le 31 janvier et le 31 décembre 2022. Alors que de nombreux anciens étudiants possédant un permis de travail arrivant à expiration ont déjà effectué la transition vers le statut de résident permanent, ont déjà déposé une demande de résidence permanente ou ont obtenu un nouveau permis de travail, les autorités canadiennes estiment qu’un nombre considérable de 50 000 demandeurs pourront bénéficier de cette mesure temporaire.

Relancement de l’entrée express pour le territoire Canadien

Le président canadien, M. Fraser, relancera également en juillet 2022 les séries d’invitations d’Entrée Express destinées aux personnes désireuses de concrétiser leur projet de résidence permanente, une démarche d’immigration accessible dans tout le Canada, à l’exception du Québec.

Au cours de la pandémie, une suspension des demandes pour certains programmes, notamment la catégorie de l’expérience canadienne, celle des travailleurs qualifiés et celle des métiers spécialisés, a été imposée par le gouvernement pour éliminer les retards.

Selon le gouvernement, la « grande majorité » de ces nouvelles candidatures à ces programmes seront étudiées dans les délais habituels de six mois.

D’autres initiatives pour palier à la pénurie de main d’œuvre au Canada

Un important plan d’action a été lancé le 4 avril 2022 en faveur des employeurs et de la main-d’œuvre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Le ministère fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées envisage de déployer cinq mesures afin de renforcer le combat contre la pénurie de main-d’œuvre et de favoriser la rétention des travailleurs par le biais de l’intégration, de la formation et un meilleur accès à la résidence permanente.

En effet, cette salve de nouveautés fait suite aux déclarations faites par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en date du 1er avril 2022 sur la récente ouverture du traitement allégé des demandes de permis de travail concernant plusieurs emplois peu qualifiés de la catégorie C ainsi que le lancement du programme de mobilité internationale Plus (PMI+). Ce dernier vise principalement la simplification de l’embauche auprès des employeurs et un allégement des procédures à caractère administratif.