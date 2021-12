Immigration Canada : New Brunswick ouvre ses portes aux travailleurs

En vogue depuis un moment, le recrutement international est la solution à adopter pour beaucoup de pays faisant face à la pénurie d’effectif, à l’instar du Canada. Le pays de la feuille d’érable a mis en place de nombreux programmes d’immigration intéressants pour les étrangers.

Pour les algériens qui rêvent de s’y installer, c’est une bonne nouvelle et une opportunité à saisir, car aujourd’hui plus que jamais, vous pouvez avoir votre sésame : la résidence permanente. La province maritime du Nouveau-Brunswick ouvre ses portes aux travailleurs étrangers. En bordure de l’océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick allie un mode de vie paisible et une belle opportunité professionnelle.

Un événement de recrutement est lancé pour l’année de 2022 où la province canadienne susmentionnée recherche des mécaniciens de chantier et des mécaniciens industriels, des mécaniciens d’équipement lourd, conducteurs de machines d’abattage d’arbre, opérateur de machines à scier dans les scieries et opérateur de machines à travailler le bois.

Le processus d’inscription

Il convient de noter que le formulaire d’inscription comporte quatre pages. Vous devez soigneusement les remplir car une fois vous aurez cliquer sur « suivant » vous ne pourrez pas modifier les informations précédentes. Pour s’inscrire vous pouvez aller sur cette page. Suite à votre inscription, si vous serez sélectionné, vous recevrez une invitation pour poursuivre les procédures.

Il est important de souligner que pour ce programme, il n’est pas demandé de faire l’équivalence des diplômes ou de passer un test de langue.