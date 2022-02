Immigration Canada : les portes s’ouvrent aux travailleurs autonomes

Le recrutement international intéresse de plus en plus de personnes qui n’ont pas peur de changer de vie, de pays et franchir ce cap. Le Canada a ouvert ses portes aux travailleurs étrangers notamment aux Maghrébins dans plusieurs domaines, et ce, afin de faire face à une forte pénurie d’effectif.

Beaucoup ont commencé les procédures et les démarches pour partir après avoir trouvé les offres qui conviennent à leur domaine et à leur profil. Cependant, les travailleurs autonomes ont hésité à tenter leur chance de peur de ne pas trouver un projet dédié pour eux.

En effet, c’est possible d’aller au Canada pour travailler et s’y installer en tant que travailleur autonome de façon permanente. L’intéressé doit avoir une expérience utile dans des activités culturelles ou sportives et avoir l’intention, la volonté et la capacité d’apporter ses contributions à la vie culturelle ou sportive au Canada.

Qui peut postuler et comment ?

En plus de l’expérience utile qui rime avec au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la culture ou du sport, d’autres critères seront pris en considération à savoir la scolarité, l’âge, les compétences linguistiques et la capacité d’adaptation. La personne intéressée devra passer un examen médical ainsi que des filtrages de sécurités. De surcroît, la personne doit prouver sa capacité financière à changer de pays et à subvenir à ses besoins une fois arrivée au Canada.

Pour faire une demande (sur ce site), il faudra fournir toutes les données biométriques, préparer une trousse de demande et payer les frais exigés. Suite à cette étape, votre demande sera évaluée dans un délai de traitement de 37 mois maximum, cela dépendra de votre profil. Si votre demande sera acceptée, vous recevrez par la suite les détails nécessaire pour préparer votre arrivée au Canada.